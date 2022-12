Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi potrebbero essersi resi protagonisti di comportamenti inadeguati nella casa del Grande Fratello Vip. Nello specifico, i due hanno subito preso di mira alcune new entry ed hanno cominciato a fare loro delle domande. Il pubblico da casa è convinto che, alcune di esse, fossero riferite a informazioni esterne. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Le domande di Antonella a Dana creano sgomento al GF Vip

In questi giorni, nella casa del GF Vip sono arrivati nuovi concorrenti. Tra di loro ci sono anche Dana Saber e Nicole Murgia. Le ragazze sono state subito “accalappiate” rispettivamente da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi. I due, infatti, si sono avvicinati a loro ed hanno cominciato a fare qualche domanda di troppo.

Partendo da Antonella, la ragazza si è nascosta sotto una coperta con Dana ed ha cominciato a farle delle domande bisbigliando. Non è stato possibile udire perfettamente che cosa Fiordelisi stesse chiedendo alla sua coinquilina. Molto probabilmente, però, la napoletana stava domandando alla nuova arrivata quale fosse il giudizio del pubblico sul suo conto e a che punto fossero arrivati i suoi follower su Instagram.

Edoardo e Nicole si scambiano confidenze segrete, interviene la regia

Come se non bastasse, poi, ci ha pensato Edoardo Tavassi a fare di peggio. Il ragazzo, infatti, si trovava in giardino con Nicole Murgia ed ha cominciato a farle delle domande all’orecchio. Pare che il giovane le stesse chiedendo qualcosa in merito al pensiero del pubblico per quanto riguarda la storia nata con Micol Incorvaia.

I due si sono lasciati andare a qualche confidenza ma, ad un certo punto, la regia del GF Vip è intervenuta per porre fine a quel siparietto. Gli autori, infatti, si sono collegati con la casa ed hanno invitato Edoardo Tavassi a smetterla di bisbigliare cose all’orecchio della sua coinquilina. I due sono scoppiati a ridere e poi si sono scusati per il loro comportamento.