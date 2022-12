Il rapporto tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7 sembra essere veramente irrecuperabile. A dimostrarlo, tra le altre cose, i nuovi litigi tra i due concorrenti. E l’ultima discussione tra i vipponi è arrivata proprio poche ore fa. Tutto è iniziato quando Antonino ha detto ad Oriana che, fin dal principio, loro sono stati solo ed esclusivamente amici di letto e questo era un patto tra di loro. Non doveva esserci alcun coinvolgimento di tipo sentimentale.

GF Vip 7, nuovo litigio tra Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli

Oriana ha spiegato che è vero che sono stati sempre amici di letto ma lei è convinta che, da parte di entrambi, c’era anche un interesse. La Marzoli si è dimostrata infastidita dal fatto che dal giorno in cui è tornata Ginevra Lamborghini nella casa, Antonino non le parlava più. Anche se il loro rapporto era evidentemente già cambiato, l’influencer non ha accettato questo distacco e la vicinanza con l’altra ragazza, probabilmente. Come ha ribattuto l’ex parrucchiere alla sua coinquilina? Spiegando che c’è un motivo per cui ha deciso di agire in questo modo, ovvero perché lui pensa che Oriana non si doveva permettere di chiedergli di non baciarsi con Ginevra mentre lei era presente. Questo proprio perché con la Marzoli non c’è mai stata una storia d’amore con del sentimento ma piuttosto il famoso patto di cui vi parlavamo prima.

La lite tra Antonino ed Oriana è andata avanti per diverso tempo all’interno della casa del GF Vip 7. Poi la venezuelana ha rincarato la dose nominando nuovamente la ex di Spinalbese, Belen Rodriguez. A questo punto l’uomo non ci ha più visto dalla rabbia e ha minacciato di denunciarla.

GF Vip 7, Oriana Marzoli conosce una scomoda verità su Antonino e Belen: lui la vuole denunciare

Nel mentre Oriana ha ricordato ad Antonino di conoscere una scomoda verità. Tutti pensano che si tratti di un qualcosa che Spinalbese non vuole dire sul rapporto con Belen Rodriguez. Ovviamente la Marzoli non ha rivelato ancora nulla ma chissà che non lo faccia molto presto visto che aveva detto la stessa cosa anche durante una delle puntate con Alfonso Signorini. Antonino ha preso male la cosa tanto da riferire a Daniele Dal Moro di poter denunciare la concorrente per diffamazione. Sempre se dovesse venire fuori qualcosa, si intende.

La conferma che la scomoda verità riguarda la showgirl argentina è arrivata dal confessionale. Pare, infatti, che Oriana sia stata chiamata dagli autori. Gli stessi avrebbero detto non parlare più di Antonino e di non fare più dei riferimenti a Belen Rodriguez.