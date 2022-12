Ad Amici 22, Mattia Zenzola non se la sta passando benissimo ultimamente. Lasciando per un attimo da parte il rendimento dal punto di vista della danza, Mattia ha dimostrato più volte di star soffrendo per amore. Più di una settimana fa abbiamo assistito ad un confronto tra lui e Maddalena Svevi. La ballerina ha deciso di lasciare il suo fidanzato mandando completamente in crisi Zenzola. L’allievo di latino americano piange ancora lacrime amare per la sua ex, tant’è che è servito l’intervento di Maria De Filippi per cercare di farlo stare un po’ meglio.

Amici 22, Mattia Zenzola soffre ancora per la fine della storia con Maddalena Svevi: interviene Maria De Filippi

Maria De Filippi ha notato il malessere di Mattia in questi ultimi giorni, così la conduttrice ha deciso di entrare in casetta con la sua voce, collegandosi con il giovane ballerino. Zenzola si è lasciato andare con Maria spiegando che sicuramente può succedere di essere lasciati ma non è la prima volta che accade per lui. A Mattia era già successo, pure quando aveva appena quindici anni. Per Maddalena sta soffrendo molto e la convivenza in casetta senz’altro non lo aiuta. Il giovane ha spiegato che fa fatica a vederla tutto il giorno. Non prova neanche a parlare con lei perché quello che aveva dire lo ha già detto e più volte ha già confessato alla Svevi quello che prova.

Mattia proprio non si aspettava di essere lasciato in questo modo. Sapeva anche lui che c’era qualcosa che non andava, delle incomprensioni. Eppure non pensava che sarebbe andata a finire così. Evidentemente l’allievo di Amici 22 non ha ben capito i motivi di Maddalena. Perché se lei vuole pensare alla danza, può farlo anche da fidanzata. Questo suo pensiero non lo ha confessato alla sua ex perché in quel momento stava troppo male. Nessuno di loro due vuole perdere questo rapporto ma Mattia sta soffrendo in modo particolare perché sente la ragazza troppo distante.

Amici 22, i consigli di Maria De Filippi per Mattia Zenzola

Dopo aver ascoltato i pensieri e le parole di Mattia, Maria ha voluto dire la sua. La De Filippi vorrebbe avere la certezza che anche dall’altro lato ci sia lo stesso sentimento. Perché se il sentimento è finito, a quel punto il danzatore non può più farci niente. Deve solo attendere che la sofferenza possa passare. La conduttrice ha spiegato che, a volte, sbattere il muso quando succedono queste cose può fare bene. La donna ha chiesto a Mattia se potesse giovare o meno parlare con Maddalena. Ovviamente stando in casetta è inevitabile che i due si vedano.

Maria ha detto a Mattia che deve trovare un modo per andare avanti. Poi la De Filippi ha puntato sull’ironia dicendo che Zenzola passerà proprio un bel Natale. Nonostante tutto, la conduttrice ha consigliato al giovane di fare ugualmente un regalo a Maddalena per il 25 dicembre.