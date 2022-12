Ginevra Lamborghini è stata indubbiamente la concorrente più chiacchierata e criticata del Grande Fratello Vip 7. Nonostante la squalifica avvenuta mesi fa, alla cantante è stato permesso di fare il rientro nella casa più spiata d’Italia. Una permanenza di una settimana tra i vipponi, in veste di ospite speciale. Ginevra ha nuovamente lasciato la casa ed è tornata alla realtà. Ha ripreso in mano il suo telefono e così ha deciso di lasciare un commento riguardo all’ultima esperienza fatta proprio al GF Vip 7. Vediamo che cosa ha detto.

GF Vip 7, Ginevra Lamborghini parla del suo ritorno nella casa dopo l’ospitata

Ginevra Lamborghini ha pubblicato una ig stories lasciando un commento lunghissimo per i suoi tanti fan. La ex concorrente ha detto di non riuscire a spiegare esattamente a parole che cosa è significato per lei essere nella casa durante questa settimana. Ginevra crede che alcuni hanno pensato che si sia fatta una vacanza, visto che anche lei stessa ha ironizzato su questo. Per lei però è stato molto di più. La Lamborghini l’ha definita come una settimana di vita, fatta di tante cose belle e speciali per lei:

Gioie, sorrisi, preoccupazioni, paure, ansie, domande e silenzi, e poi giochi, balli, risate, tante risate, respiri e sospiri, attenzioni, abbracci, sguardi dolci come le carezze, comprensione, incredulità, meraviglia, condivisione, parole, dialoghi, canzoni, dispiaceri e dolori diversi, rivalsa, riscatto, malinconia e gratitudine, baci, speranze e sogni.

Sette giorni meravigliosi per la giovane che è tornata a contatto con i vipponi.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7

GF Vip 7, Ginevra Lamborghini ringrazia tutti: anche chi ha cambiato idea su di lei

La cantante ha poi voluto rivolgere dei pensieri molto speciali. Ginevra ha spiegato che non smetterà mai di voler restituire in dietro tutto quell’amore che, come un onda, l’ha completamente travolta. Amore del quale non sapeva nemmeno di avere così tanto bisogno prima di questa esperienza al programma tv. La Lamborghini ha ringraziato chi è riuscito a cambiare idea sul suo conto dopo la brutta figura fatta con Marco Bellavia. A chi ha aperto il suo cuore, accogliendola con la comprensione. La ex concorrente ha detto che la casa del Grande Fratello le ha insegnato tanto e le ha dato ancor di più.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Lei ricorderà sempre questa esperienza come la più intensa e speciale della sua vita. Adesso Ginevra si dice felice ed è convinta che il bello debba ancora arrivare. Intanto, i suoi fan avranno ancora modo di vederla al GF Vip 7 perché continuerà ad essere presente tra gli eliminati in studio con Alfonso Signorini.

Ecco qui la ig stories completa pubblicata da Ginevra: