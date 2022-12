La registrazione di Uomini e Donne di oggi, 21 Dicembre 2022, è stata definitiva per un tronista, infatti, come raccontato poc’anzi, Federico Dainese ha abbandonato il trono. Tuttavia non è stata facile anche per l’altro collega omonimo e per alcuni protagonisti del Trono Over, che si sono ritrovati al centro delle polemiche.

Ma scopriamo tutte le anticipazioni e gli spoiler gentilmente forniti da Lorenzo Pugnaloni nel suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover.

Il Trono Over è stato ricco di rotture e liti

Lo spirito natalizio non si è impossessato dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi, almeno a giudicare dalle anticipazioni che sono state diffuse.

Gemma Galgani ha deciso di interrompere la conoscenza con il suo corteggiatore Agostino. Il motivo? Non le piace. La dama che cerca sempre l’amore e non lo trova ancora una volta non ha pace. Ora frequenta Alessandro (il signore che è apparso per la prima volta nella puntata in onda oggi), tuttavia il cavaliere è uscito anche con Paola. Maria De Filippi ha mandato in onda un’esterna di un aperitivo con lui.

Gemma vs Paola: voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/l86F1E9ePW — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 21, 2022

Con Paola invece pare in un primo momento che ci sia stato un bacio a stampo, secondo le dichiarazioni di lui. Tuttavia a sentir queste parole, la dama è scappata fuori dallo studio piangendo. Quest’atteggiamento di Paola ha innescato una discussione in studio, dalla quale è emerso che il contatto fisico non fosse solamente un bacio. I due si sono accusati reciprocamente in un putiferio generale.

Insieme a loro al centro studio erano sedute anche Silvia e Pamela, quest’ultima si è alzata sdegnata. Invece, Gemma ha difeso l’uomo, secondo lei non si è comportato male. Ovviamente le sue parole hanno scatenato l’ira di Tina Cipollari che immediatamente l’ha accusata di pensare sempre e solo al lato sessuale, altro che donna in cerca dell’amore.

Riccardo Guarnieri invece ha ribadito la fine della frequentazione con Gloria, ma la dama avrà di che consolarsi. Infatti, per lei è sceso un cavaliere che si chiama Umberto. Lei l’ha tenuto.

Sarà una chiusura definitiva tra Riccardo e Gloria? #UominieDonne pic.twitter.com/s1eLvsqj9u — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 20, 2022

Anticipazioni registrazione Trono Classico