La nuova registrazione di Uomini e Donne oggi ha sorpreso tutti. Infatti, prima che finisca l’anno Maria De Filippi ha fatto i conti con un’altra defezione nel dating show, questa volta di uno dei protagonisti del trono classico. Vediamo di chi si tratta e che cosa è successo.

Nuovo abbandono ad Uomini e Donne 2022

Forse qualcuno se l’aspettava già perché in fondo dei troni classici rimasti era quello che meno stava dando risultati, ma sicuramente a qualcun altro dispiacerà. Lorenzo Pugnaloni dal suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover ha spoilerato le attesissime anticipazioni della nuova puntata registrata oggi, 21 Dicembre 2022.

Federico Dainese ha abbandonato il trono. Aveva ricominciato tutto fin dall’inizio, dopo che tutte le corteggiatrici erano andate via o erano state eliminate, grazie ad una seconda opportunità datagli da Maria De Filippi. Ma a nulla è valsa. L’odontotecnico genovese per il secondo anno di fila non ha trovato l’amore nel dating show di Canale 5. Ci si chiede se veramente lo stesse cercando in fondo. Non erano pochi infatti i rumor su suoi presunti atteggiamenti da farfallone in giro. Gusti difficili, annate sfortunate o dobbiamo essere maliziosi?

A questo punto a Maria De Filippi restano solo due persone sul trono: Federico Nicotera e Lavinia Mauro, ambedue sono vicini alla scelta perché hanno solo due persone tra cui scegliere e i giochi sono praticamente fatti. Devono solo fare chiarezza e scegliere la persona che probabilmente hanno già nel cuore. Sicuramente per Gennaio 2023 arriveremo ad una scelta, se non prima qualora ci dovessero essere nuove registrazioni prima della fine dell’anno. Si apre ufficialmente il toto nomi per il Trono Classico.