Da qualche giorno, nella casa del Grande Fratello Vip 7, è arrivata Tata Carla. I concorrenti sono riusciti a far perdere la pazienza persino a lei. Tutto è iniziato mentre alcuni vipponi stavano cucinando insieme alla Tata. Altri concorrenti hanno iniziato a dare fastidio in cucina ai colleghi e alla donna. Così, alla fine, Carla ha perso completamente la calma sbottando contro di loro. Luca Onestini, Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi hanno assaggiato alcune delle pietanze che stavano preparando e l’atteggiamento non è stato affatto apprezzato. Cerchiamo di capire meglio che cosa è accaduto nella casa.

GF Vip 7, alcuni vipponi fanno arrabbiare Tata Carla: ecco cosa ha detto

Tata Carla si è infastidita talmente tanto che dalla sua bocca sono uscite persino delle parolacce. La donna si è dimostrata particolarmente arrabbiata. Visto l’atteggiamento dimostrato da Onestini, Donnamaria e Tavassi, Tata Carla ha invitato i concorrenti a fare altro. Cosa? Il letto, pulire i bagni, per esempio.

Ma porca tr***. Adesso fuori! Fuori! Un po’ scherzo, ma adesso sono veramente incaz***a, ma tanto. Fate i letti, pulite il bagno, andate altrove. Ragazzi, andate a declamare da un’altra parte. Qui c’è un piano di lavoro con gente che lavora. Adesso basta, ho perso la pazienza.

GF Vip 7, Tata Carla infastidita da alcuni vipponi e non è l’unica

A quanto pare Tata Carla non era l’unica a pensarla in questo modo. Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti hanno sostenuto la tesi della donna, sgridando i loro coinquilini per gli atteggiamenti un po’ infantili dimostrati nella casa.

Ecco qui il video dell’accaduto con la sbroccata di Tata Carla ai vipponi del GF Vip 7: