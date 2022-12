Da quando ha partecipato come concorrente al Festival di Sanremo e ha inciso il tormentone Mille con Fedez e Achille Lauro, tutti vogliono Orietta Berti. La cantante è diventata amatissima anche dai giovani che non la conoscevano poi così bene. Ad oggi la si vede in tantissimi programmi tv tra ruoli sia in Rai che in Mediaset. Attualmente sta occupando la poltrona da opinionista al Grande Fratello Vip 7. E subito dopo la fine del programma, ha già degli altri impegni per il piccolo schermo. Ma vi siete mai chiesti perché Orietta Berti è così richiesta ovunque? A rispondere a questa domanda, dandone le motivazioni, è stato Maurizio Costanzo.

Fenomeno Orietta Berti, Maurizio Costanzo spiega perché la vogliono in ogni programma

Maurizio Costanzo ha rilasciato una dichiarazione al riguardo per il settimanale Nuovo. Qui ha spiegato che Orietta Berti è un’artista particolarmente amata. Il giornalista ha detto che tutte le reti tv fanno una vera e propria gara per averla nei propri programmi. Perché? Perché tutti sanno quanto è un personaggio popolare. La sua presenza garantisce automaticamente gli ascolti buoni. Secondo Costanzo, non è un caso che al GF Vip 7 si facciano degli ascolti così soddisfacenti. La presenza di Orietta aiuta a portare al programma tanti telespettatori. Sarà per i suoi commenti sui concorrenti? No o forse non solo.

La Berti, ha così detto il giornalista al settimanale, ha saputo costruirsi in modo del tutto spontaneo. Lei ha sì l’immagine di una donna famosa ma anche di una donna che è molto alla mano. Maurizio Costanzo pensa anche che la cantante sarebbe perfetta per la conduzione di una trasmissione di cucina. Chissà…

I prossimi impegni tv di Orietta Berti dopo il Grande Fratello Vip 7

Che cosa farà Orietta Berti dopo il GF Vip 7? Una volta che il programma di Alfonso Signorini avrà il suo vincitore e spegnerà le luci della casa più spiata d’Italia, la Berti si trasferirà in Rai. La vedremo in due episodi della serie tv di Che Dio ci aiuti con Francesca Chillemi, continuerà ad essere ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa ma non solo. Alcune indiscrezioni parlano di lei al bancone di Tale e Quale Show mentre si vocifera pure che la rete stia pensando di riservare ad Orietta Berti un vero e proprio show tutto suo per celebrare la sua immensa carriera.