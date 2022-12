Chi ha seguito le ultime puntate serali del Grande Fratello Vip 7, sa bene che Oriana Marzoli ha deciso di andarci giù pesante con Antonino Spinalbese dopo tutto quello che è accaduto tra di loro nella casa. La bella venezuelana ha tirato in ballo la ex del concorrente e mamma di sua figlia Luna Marì, Belen Rodriguez, e non solo. Oriana ha fatto pure il nome di Stefano De Martino. E, appena poche ore fa, lo pure rifatto lanciando una battuta pazzesca sul ballerino e conduttore tv. Scopriamo che cos’è successo e cosa ha detto l’influencer.

GF Vip 7, Oriana Marzoli tira in ballo Belen e Stefano De Martino

Nella casa del GF Vip 7, Oriana aveva già fatto un paio di battute ad Antonino che riguardano Belen e Stefano. La Marzoli ha detto a Spinalbese che l’ha usata esattamente come Belen ha fatto con lui. Questo lei lo definisce come karma. Secondo l’influencer, la Rodriguez ci ha visto molto lungo sull’ex parrucchiere. Così avrebbe deciso di mollare Antonino anche perché, a detta di Oriana, Stefano De Martino è troppo bello e quindi la conduttrice argentina avrebbe preferito ritornare da suo marito:

Lei c’ha visto lungo e l’ha mollato per Stefano che è troppo bello. Della serie ‘ciao io torno con il mio ex marito’. Perché De Martino è troppo bello, se lo paragoni con l’altro.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7

GF Vip 7, Oriana Marzoli e quella battuta a Stefano De Martino: che cosa ha detto

La vippona, che ormai si sta prendendo i consensi di tutto il pubblico del GF Vip 7, non si è fermata qui. Appena poche ore fa, Oriana Marzoli ha nominato nuovamente Stefano De Martino facendo una battuta che è sembrata più che altro una frecciatina bella grossa. Ovviamente chi segue la diretta della casa non ha potuto non notare il fatto e ascoltare le parole della concorrente. Che cosa è successo? Tutto, in realtà, è partito da Daniele Dal Moro. Daniele ha cercato di stuzzicare un po’ Oriana spiegando che si è beccata Antonino Spinalbese e non Stefano De Martino:

Se ti sei beccata Antonino e non De Martino, non è colpa mia cara bella.

Chiaramente la venezuelana non è rimasta ad ascoltare e ha prontamente risposto al suo coinquilino. Oriana ha detto che questo è solo perché lei e Stefano non si sono ancora conosciuti!

Amore perché ancora non mi ha conosciuto baby, perché ancora non ci siamo conosciuti.