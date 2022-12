Nel corso delle ultime ore, Lulù Selassiè ha fatto capolino sui social per “sponsorizzare” tre Vipponi dell’attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nello specifico, l’ex gieffina si è lasciata andare con i suoi fan rivelando quello che pensa dei tre concorrenti del Grande Fratello Vip 7 e, dicendo loro, di sostenerli. In particolar modo, nel suo ultimo post ha consigliato di sostenere un Vippone che sembra aver catturato l’attenzione di molte telespettatrici, ma anche dello stesso conduttore. Ecco di chi parliamo.

Lulù Selassiè sponsorizza tre Vipponi del GF Vip 7, ecco chi sono

Come dicevamo prima, Lulù Selassiè è intervenuta sui social a sostegno di tre Vipponi del GF Vip 7. Di chi parliamo? Di Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Andrea Maestrelli. Come ormai sappiamo, il 24enne romano ha fatto il suo ingresso nella casa nel corso della puntata di lunedì 19 dicembre, durante la quale Signorini ha presentato il giovane in questione, dicendo che si tratta del nipote di noti calciatori. Inoltre, pare che lui stessa abbia militato in alcune squadre, ma, con il passare del tempo, ha, poi, deciso di rinunciare a questo sport per dedicarsi alla professione di modello. Inoltre, lo stesso ha avuto una storia di circa due mesi con un’altra neo gieffina. Parliamo di Nicole Murgia che, dopo il suo ingresso, ha dimostrato di essere rimasta in buoni rapporti con lui.

A tal proposito, la Selassiè ha confessato di conoscere il ragazzo, invitando e consigliando ai suoi follower di sostenerlo, dato che si tratta di un giovane molto dolce, simpatico e che sarà in grado di portare una ventata di divertimento all’interno della casa. Su Maestrelli pare che si sia espresso anche lo stesso conduttore del reality che, durante la diretta e le presentazioni con gli altri Vipponi, esprimeva a gran voce il suo pensiero positivo rivolto al fattore estetico dell’ex calciatore che, a quanto pare, sembra aver conquistato anche numerose telespettatrici.

Ma l’italo etiope non ha parlato e sostenuto, solo ed esclusivamente, Maestrelli, ma anche Nikita Pelizon – della quale ha sponsorizzato la pettinatura – e Antonella Fiorderlisi, sua amica.

I suoi follower la ascolteranno o seguiranno solo la loro testa? Lo scopriremo molto presto!