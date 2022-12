Luciano Punzo non è uno che le manda a dire quando vuole. Come ha detto lui al Grande Fratello Vip 7: “Io parlo pane e puparuol”, pane e pomodori per i non partenopei. E così ha fatto. Intervistato sia al GF VIP Party che a Casa Pipol, non si è nascosto dietro frasi di circostanza e ha detto tutto sui suoi coinquilini, svelando anche dettagli mai ripresi nelle dirette o in puntata.

Il giudizio duro su Antonella Fiordelisi

Quando Luciano Punzo fu intervistato da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli i Donnalisi avevano discusso ed erano lotani, tanto che l’ex tentatore era felice che Edoardo Donnamaria si fosse liberato di lei. Infatti il suo giudizio su Antonella Fiordelisi è durissimo:

“Lei è una persona egocentrica, vuole stare sempre al centro dell’attenzione, è una persona che a me non piace tanto tra parentesi, per il suo modo di fare. Mi piace molto di più Edoardo rispetto ad Antonella. Si cerca lei le discussioni. Qualsiasi cosa, pure l’anta dell’armadio, pretesto per fare un’altra discussione inutile. Lei è una persona che se le cerca le discussioni per poi dire che tutti ce l’hanno con lei, ma va? Grazie!”

Luca Onestini “lo stratega”

Sia nell’intervista a Casa Pipol che al GF VIP Party Luciano ha avuto modo di dire la sua su Luca Onestini. Il ragazzo, che non ha mai nascosto di essere stato subito affascinato da Nikita Pelizon, ha definito l’ex tronista di Uomini e Donne uno stratega e un calcolatore, che non è interessato alla modella triestina, ma sta solo giocando nella Casa. Lui è la persona che meno gli è piaciuta all’interno del reality show. E quella invece di maggior gradimento per lui? George Ciupilan. Il piccolo della Casa ancora una volta è ritenuto il più pulito ed educato del cast. Luciano si augura che vinca lui.

Il segreto su Giaele Sofia De Donà

Luciano, ospite a Casa Pipol proprio oggi, ha svelato un segreto su Giaele. La miliardaria in un momento di intimità con lui, tra massaggini e confessioni, ha ammesso di aver voglia di fare sesso e secondo il ragazzo chissà cosa sarebbe successo se lui fosse rimasto nella Casa… Il bel campano ha chiosato: “Altro che suor Giaele!”

Luciano Punzo è ancora fidanzato con la sua ex Manuela?

L’ormai ex vippone ha raccontato ai microfoni di Casa Pipol di non essere più fidanzato con la ex conosciuta a Temptation Island. Manuela Carriero è stata mollata definitivamente una volta uscito dal reality show di Canale 5. Il motivo? Non la ama più. Sebbene quando era rinchiuso nella Casa dicesse il contrario, a quanto pare fuori da quel luogo chiuso ha aperto gli occhi sul suo futuro e non sarebbe con l’ex fidanzata. Luciano ora vuole solo pensare al suo futuro: cercare di sfondare nel mondo dello spettacolo. Per il resto non ha più testa.

