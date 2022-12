La misura è colma. In queste ore al Grande Fratello Vip 7 l’atteggiamento di Luca Onestini sta scatenando parecchie polemiche sul web. Il vippone infatti ha iniziato a tenere una linea di comportamento verso Nikita Pelizon parecchio spiacevole da vedere e figuriamoci da viversi. Scopriamo perché.

Le provocazioni di Luca Onestini verso Nikita Pelizon: “Falsa, inventi bugie”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di portare la modella triestina all’esasperazione. Dopo aver saputo che lei sostiene di averla illusa con i suoi gesti ha chiuso definitivamente la loro amicizia e ora tutto ciò che desidera è farle perdere la sua calma e sbugiardarla davanti a tutti. Così, dopo aver detto a chiunque nella Casa che è una falsa e si inventa bugie sul suo conto, ha passato tutta la giornata di ieri a provocarla non appena erano vicini.

Tutti i vipponi ieri sono stati occupati nelle faccende domestiche con Tata Carla, anche se alcuni si defilavano andando a nascondersi nei posti più lontani e altri, come Luca Onestini, gironzolavano per Casa facendo più rumore e confusione che pulizia. Ma non solo, l’ex tronista ha anche pensato bene di approfittare della presenza di Nikita Pelizon nel suo gruppo di lavoro per tenderle una trappola. Dapprima ha detto alla Tata che la ragazza è una gran falsa, la triestina ha replicato: “Ti piacerebbe. Ti farebbe comodo!”. Ma non pago di ciò, ha continuato a provocarla per tutto il tempo, arrivando perfino a dirle che non si capisce niente quando parla e che distorce la realtà e dice bugie in giro.

Nikita ha avuto un self control incredibile e a parte replicare ogni tanto, gli ha deliberatamente riso in faccia e l’ha lasciato farneticare da solo. Il ragazzo però non si è mai stancato, anzi, ha continuato a cercare lo scontro ogni volta che l’ha avuta a tiro con un atteggiamento da persona visibilmente nervosa e su di giri. L’atteggiamento assunto dalla modella non ha aiutato del resto, perché più lei evitava di entrare nel merito e di aprire una discussione, maggiore era il livello di fastidio e astio di Onestini.

#gfvip #nikiters disonesto: non si capisce quando parli

nikita: peccato che lo capivi fino a una settimana fà 🚀 pic.twitter.com/aibouFCIF7 — La malmostosa (@Lilith_6a6) December 20, 2022

La reazione del web: “Tipico atteggiamento da narcisista”

Sul web Nikita Pelizon ha tantissimi fan che non hanno per niente gradito il comportamento di Luca Onestini, chiamato anche “Disonestini”. Per tanti lui sta cercando di farle perdere il controllo per farla apparire in cattiva luce, sarebbe solo una pedina del suo gioco nel reality show, della quale non gli è mai interessato niente.

Secondo altri lui sarebbe ferito perché la modella sostiene di essere stata illusa e aver ricevuto comportamenti ambigui da parte sua, come metterle una mano sul collo, sbatterla contro il muro, starle sempre vicino, ecc… Infine, altri pochi sostenitori del ragazzo ritengono che lui abbia avuto fin troppa pazienza.

Comunque la si pensi, vedere le continue provocazioni non è piacevole e sarà tempo che Alfonso Signorini faccia parlare i due faccia a faccia in superled, così da chiudere definitivamente questa faccenda che tra giochi d’illusionismo e atteggiamenti passivo – aggressivi ha stancato.