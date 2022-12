Nel corso di una recente intervista rilasciata a Casa Chi, una ex Vippona del GF Vip ha letteralmente demolito Antonino Spinalbese e di altri gieffini, esprimendo le sue preferenze e chi farebbe uscire dal reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ecco chi ha avuto da ridire sul cast del Grande Fratello Vip 7 e quali sono state le sue parole.

Le dichiarazioni dell’ex Vippona

Come dicevamo prima, una ex Vippona del GF Vip ha avuto da ridire sull’attuale cast del Grande Fratello Vip 7. Nello specifico, facciamo riferimento a Francesca Cipriani che, ospite a Casa Chi assieme al marito Alessandro Rossi, ha avuto da ridire su un gieffino e altri concorrenti.

Prima di sparare a zero su di loro, l’ex gieffina ha rivelato di avere il desiderio di voler partecipare a un reality assieme al compagno, visto che, ormai, il settore televisivo, è basato esclusivamente sui reality.

D’altronde, la Cipriani ammette di non voler rinunciare al suo lavoro, dato che ha fatto molte rinunce e mille sacrifici per arrivare dov’è ora e confessa di essere dispiaciuta nel vedere che molti format vengano messi da parte, ne è un esempio Colorado.

Successivamente, si passa sulla scelta di fidanzarsi con Alessandro che non fa parte del mondo dello spettacolo. A tal proposito, l’ex naufraga ha affermato che non riuscirebbe mai a stare con una persona costruita o che non sia fedele, come i calciatori miliardari che, tenuto conto della loro posizione, pensano di poter avere tutte le donne del mondo (ovviamente non tutti).

Dello stesso avviso, sembra essere anche Alessandro che, durante la loro ospitata a Verissimo, riferì in che modo conquistò la Cipriani. Per il marito dell’ex Vippona, non trova giusto il fatto che il personaggio dello spettacolo debba per forza stare con il calciatore o con un imprenditore di una certa età solo per soldi.

Si passa, poi, al cast dell’attuale edizione del GF Vip e alla coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sulla quale pare che Francesca abbia dei seri dubbi, anche sul rapporto e sul loro amore al di fuori dalla casa.

Tra i loro preferiti pare che ci sia Patrizia Rossetti che viene descritta come genuina e spontanea, non costruita; mentre, hanno sparato a zero su Antonino Spinalbese definendolo uno “sborone” che si crede chissà chi, soprattutto dopo aver visto il comportamento che l’ex di Belen Rodriguez ha avuto con Oriana Marzoli.

Infine, la Cipriani confessa di essere felice di aver partecipato alla scorsa edizione del reality, ammettendo di aver instaurato dei rapporti di amicizia con alcuni ex Vipponi. Mentre, conclude dicendo che nell’attuale edizione avrebbe trovato numerose difficoltà a causa delle varie dinamiche presentate e susseguitesi all’interno della casa.