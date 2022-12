Antonino Spinalbese è sempre al centro dell’attenzione al Grande Fratello Vip 7. Durante l’ultima puntata in diretta, Alfonso Signorini ha consegnato un dono molto particolare al concorrente: una sciarpa. L’ex parrucchiere non si ricordava assolutamente di quella sciarpa e dell’eventuale collegamento con l’esterno. In realtà, proprio quella sciarpa, lui l’ha regalata ad una delle donne che ha conosciuto nella sua vita e che di recente è diventata una vippona proprio come lui.

GF Vip 7, la storia di Antonino Spinalbese e della sciarpa regalata a Dana Saber

Alfonso Signorini, in quell’occasione, ha rinfrescato la memoria ad Antonino. Il conduttore ha spiegato che i fatti si erano svolti circa sei o sette anni fa, quando lui aveva iniziato a fare il parrucchiere. Tra le varie clienti a cui aveva fatto i capelli, Spinalbese ne aveva notata una in particolare. Il vippone aveva chiesto alla bella donna di aspettarla alla fine del suo turno. Una volta finito di lavorare, Antonino è andato insieme a questa ragazza in giro e le ha regalato la famosa sciarpa. Nonostante Signorini abbia tentato di far tornare a galla i ricordi a Spinalbese, lui ha spiegato di non ricordarsi assolutamente nulla dell’episodio.

Chi è la donna in questione? La modella Dana Saber, amica tra l’altro di Dayane Mello e Soleil Sorge, che ha appena fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip 7. Dana sarà la prossima donna a smuovere Antonino Spinalbese? Forse lo ha già fatto con una mossa che ha lasciato tutti i concorrenti senza parole.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7

GF Vip 7, Dana Saber gira in casa con la sciarpa che le ha regalato Antonino Spinalbese: le reazioni dei vipponi

Dana Saber sta iniziando ad ambientarsi al GF Vip 7. La modella ha anche deciso di girare per la casa proprio con questa famosa sciarpa che le regalò Antonino al tempo. Inutile dire che i concorrenti hanno immediatamente notato l’accessorio nel look della loro coinquilina. A commentare immediatamente il fatto è stata Milena Miconi. La collega della Saber ha detto che la faccia di Antonino in quel momento aveva una scritta sulla fronte che parlava da sola. Secondo la Miconi, lo sguardo di Spinalbese era piuttosto chiaro.

Antonino appariva un po’ perplesso. Una faccia che è tutto un programma? Non ci resta che seguire le sue avventure giornaliere al GF Vip 7 per capire se Dana sarà la prossima donna a cui si avvicinerà.