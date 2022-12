Sembra uno scherzo, eppure è tutto vero. Dana Saber, la modella marocchina di cui si hanno poche e dubbie informazioni, è più agguerrita che mai al Grande Fratello Vip 7. Nella sola giornata di oggi è stata capace di litigare con quasi tutte le donne, in modo super trash e senza motivazioni serie e concrete, tanto da lasciare attoniti tutti quanti. Anche noi, se non fosse così divertente per quanto è surreale, ma cerchiamo di spiegare esattamente cos’è successo.

La giornata litigiosa della neo gieffina con Micol Incorvaia

Di Dana Saber non sappiamo nulla se non che ha baciato Dayane Mello mentre Soleil Sorge camminava accanto a loro portando a spasso Simba, che fa la modella, è di origine marocchina e Antonino Spinalbese le ha regalato una sciarpa sette anni fa e non se lo ricordava nemmeno (come non capirlo!). Tantissime sono le voci su di lei, i gossip, le allusioni, ma in realtà questa neo gieffina è tutta da scoprire e per farsi conoscere ha deciso di usare il piede di guerra.

Infatti, dopo aver instaurato una simpatia immediata con Antonella Fiordelisi, che si è prontamente confidata con lei contro le compagne nella Casa che le fanno la guerra; la modella ha deciso di darsi da fare e rimettere subito tutto in pari facendo lei la guerra… a tutte, random! È esilarante. Da stamattina scatta per ogni minima frase, qualunque essa sia, perfino se qualcuno prova a consolarla, lei lancia raffiche di insulti no sense velocissimi, lasciando le avversarie a metà tra il divertito e l’inorridito.

Dana Saber è la miccia che non sapevamo di desiderare, ma che ora sappiamo renderà una polveriera la casa, sempre se reggerà questi ritmi! Il massimo del delirio stamani si è verificato quando mentre Dana urlava da una parte all’altra, ora con una ora con l’altra e tutti discutevano tra di loro, Nikita con la tazza in mano e la sua aria serafica con tanto di sorrisetto ha esclamato: “Tutte nervose stamattina, abbiamo tutte il ciclo!”

La discussione con Micol Incorvaia

Dopo aver litigato con Patrizia Rossetti, Milena Miconi e Nicole Murgia, stasera ha deciso di scattare anche con Micol Incorvaia, rea di aver semplicemente provato a dirle che Milena non voleva offenderla o danneggiarla in alcun modo la mattina. Dana appena l’ha sentita tentare una giustificazione l’ha attaccata in modo epico: “Sei una persona che parla male dietro le spalle delle persone, ti ho sentito benissimo, eri senza microfono! Ripetere quello che hai detto? Mi vergogno delle tue parole perché offenderesti tutte le donne“.

Ad una Micol Incorvaia letteralmente scioccata che l’accusava di inventarsi tutto, lei ha continuato ad urlar contro: “Vergognati, rispondi così perché ti ho sgamata!”. In sostanza secondo l’amica di Dayane, Micol avrebbe criticato lei e altre donne della Casa con un’altra concorrente (di cui non ha svelato l’identità) senza microfono. Cos’avrebbe detto non lo ha rivelato perché è troppo vergognoso da dire, nonostante le innumerevoli sollecitazioni di Incorvaia.

La discussione tra le due è stata esilarante perché la sorella di Clizia non aveva la minima idea di quello di cui l’altra la stava accusando, mentre la modella continuava a insultarla come se le avesse fatto il più grande torto della sua vita.

Il finale è stato ancora più epico, con Micol che esasperata l’ha mollata con: “Anzi poniamo fine a questa storia che ti sto regalando anche troppi attimi di gloria chicca”. E non è ancora finita la giornata. Possiamo prenderci i pop corn perché Dana Saber è entrata bella agguerrita e grazie anche al sostegno di Antonella Fiordelisi, ha deciso di lasciare intorno a sé solo la cenere.