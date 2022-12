Uomini e Donne è un programma che riesce sempre a regalare emozioni speciali. Sì sa, ci sono coppie che riescono a rimanere insieme per la vita costruendo una famiglia, altre che invece si spezzano. Il primo caso è quello di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Dopo essersi conosciuti e scelti grazie alla nota trasmissione tv, la loro relazione prosegue a gonfie vele ormai da anni. Non troppo tempo fa, l’ex corteggiatrice aveva anche annunciato di essere incinta e finalmente la bimba è nata!

Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori

Nella giornata di ieri, martedì 20 dicembre 2022, la Dionigi aveva spiegato ai suoi fan sui social che non era ancora stata ricoverata. La nascita era vicina perché si trovava in pronto soccorso, in attesa di essere trasferita in sala parto. Claudia aveva raccontato che le avrebbero fatto induzione perché il liquido era alto ed era già dilatata di 5 centimetri. La giovane donna si mostrata comunque molto tranquilla, ha spiegato di stare bene e in video era veramente bellissima e raggiante nonostante mancassero pochi minuti al parto.

Appena poche ore fa, invece, l’aggiornamento sul parto è arrivato direttamente da Lorenzo Riccardi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che la loro bimba è nata e che sono ufficialmente diventati genitori per la prima volta.

Uomini e Donne: come si chiama la figlia di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

Lorenzo ha pubblicato in una ig stories una foto tenerissima: la sua mano che teneva il piedino della figlia appena nata. La piccola di casa Riccardi, come ha spiegato il neo papà, si chiama Maria Vittoria. Il fidanzato di Claudia ha spiegato di aver assistito al parto al fianco della sua donna. E quando ha visto la testa della sua piccolina uscire il suo volto era diventato bianco tanto da avere dei giramenti di testa!

Noi non possiamo che fare i nostri migliori auguri a Claudia e Lorenzo per la nascita della loro meraviglia, Maria Vittoria.

