Davide Donadei ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 7 solo qualche giorno fa. Sul suo sbarco al programma tv ci sono state delle polemiche. Si vociferava, infatti, che l’ex tronista di Uomini e Donne avesse lasciato la sua fidanzata conosciuta alla trasmissione, Chiara Rabbi, proprio per partecipare al GF Vip 7. Effettivamente pare sia stato lui a lasciare la ragazza. Adesso però è uscito fuori un nuovo gossip. A quanto pare la ex corteggiatrice si sta frequentando con un concorrente di Amici, un cantante particolarmente amato. Scopriamone di più.

A lanciare l’inaspettato scoop è stato il settimanale Chi, diretto tra l’altro proprio da Alfonso Signorini. Sul giornale si legge che Chiara Rabbi è stata beccata in compagnia di quello che è stato uno degli allievi più amati di Amici appena qualche edizione fa. Di chi stiamo parlando? Del cantante che è stato nella squadra di Rudy Zerbi, Deddy. Chiara e Deddy, durante l’ultimo weekend, sono stati pizzicati insieme tra le vie di Milano. Al momento si parla solo di una frequentazione ma chissà che non nasca veramente qualcosa di importante. Magari è solo una questione di tempo e verranno fuori delle foto al bacio…

Intanto, Davide Donadei è un concorrente al GF Vip 7 e qui ha parlato anche della sua ex fidanzata. Forse qualcuno si aspettava una reazione social da parte di Chiara alle parole del vippone? Non è stato così. Per ora l’unica risposta della giovane donna è stata proprio la notizia lanciata da Chi.

Mentre sui social qualcuno spiega di volere nella casa anche Chiara Rabbi, cerchiamo di capire perché lei e Davide si sono lasciati. A spiegare tutto era stato Donadei sui social. L’ex tronista ha annunciato la fine della storia durante l’estate dopo che era esplosa la notizia. L’attuale gieffino, al tempo, si era difeso da alcune voci contro di lui spiegando di non essere il mostro dipinto perché la gente si inventa le cose:

Stanno girando un miliardo di voci troppo pompate! Adesso improvvisamente sono un mostro. No non lo sono, non lo sono mai stata, non sono proprio quella che mi descrivete. Non so perché tanta gente s’inventa e mette bocca in cose mai successe. Grazie al cielo le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi vogliono bene, mi stimano e mi rispettano. Grazie a Dio sto a posto così. Poi per quanto riguarda la nostra situazione, io non ho nulla da dire. In un anno e mezzo siamo stati felici e tutto quello che ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui