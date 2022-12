Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda lo scorso lunedì, 19 dicembre 2022, Charlie Gnocchi è stato il concorrente meno votato al televoto da parte del pubblico. Per questo l’uomo è stato definitivamente eliminato. C’era da aspettarselo. Appena pochi giorni prima, Charlie era già stato eliminato in un precedente televoto. Arrivato in studio aveva scartato il bussolotto trovando il biglietto di ritorno per la Casa. Gnocchi era stato fortunato, ma la decisione dei telespettatori non ha fatto sconti. Che cosa farà il vippone dopo l’eliminazione dal GF Vip 7?

GF Vip 7, Charlie Gnocchi parla per la prima volta dopo l’eliminazione

Dopo l’eliminazione dal GF Vip 7, Charlie è tornato a parlare. Lo ha fatto da ospite a RTL 102.5, in collegamento video. L’ex concorrente ha spiegato di aver capito di essere stato il vippone più detestato da parte del pubblico e così ha sentito un moto d’orgoglio. Lui è stato definito come un doppiogiochista ma si è difeso dicendo che ama parlare anche perché è un deejay in radio. Gnocchi ha spiegato di essersi goduto i suoi novanta giorni di permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Al GF Vip 7 non ha perso occasione per fare radio, ne ha fatte due: una è stata radio cucina ed una radio coatta. La sua passione è troppo grande e per questo ha deciso di portarla anche all’interno della Casa. Adesso però è giunto il tempo di tornare alla realtà e alla vita vera, fuori dal programma tv.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7

GF Vip 7, Charlie Gnocchi torna a lavoro per mantenere le sue famiglie: le sue parole

Ora che il percorso all’interno del GF Vip 7 è terminato definitivamente, Charlie Gnocchi deve riprendere in mano la sua vita, un po’ come capita a tutti i concorrenti quando vengono eliminati d’altronde. L’ex vippone ha spiegato di avere tre figli e due famiglie da dover mantenere. Proprio per questo motivo deve tornare a lavorare. Che cosa farà? Ovviamente lo speaker in radio e RTL 102.5, dove già lavorava, è già pronta a riaccoglierlo.