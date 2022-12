Finalmente è arrivato il chiarimento tra Antonino Spinalbese e Giaele Sofia De Donà al Grande Fratello Vip 7, dopo quattro giorni in cui non si parlavano. Non è stato un momento felice, anzi, è finito malissimo. Sembrerebbe che tra i due amici speciali non ci sia modo di far pace e il parrucchiere si senta sempre più isolato rispetto a tutte le donne della Casa che gli tenevano compagnia prima del ritorno di Ginevra Lamborghini.

Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7

Antonino Spinalbese insinua di poter dire cose importanti su Giaele: che cosa?

L’hair stylist oggi ha cercato di avere un chiarimento con Giaele Sofia De Donà mentre si trovavano insieme nella cameretta, dopo tanti giorni in cui non si sono parlati. L’ex di Belen Rodriguez è molto arrabbiato con la miliardaria perché lei ha applaudito quando Oriana Marzoli lo insultava e l’ha sostenuta, mentre a suo dire, l’ex amica sapeva benissimo la verità.

Ma, se non le fosse ancora chiara, gliel’ha ripetuta ulteriormente poco fa, infuriato e deluso: “Il sabato di cui parla lei viene nel letto, e io le dico Oriana te ne devi andare”. Giaele però gli risposto con una frecciatina acida: “Io passo come quello là, come se non ci fossi passato comunque dopo tutti i triangoli che hai fatto”.

Il parrucchiere non ha sopportato questa affermazione e si è innervosito ancor di più. È scattato ed ha imboccato la porta urlando: “Dopo tutti i triangoli che ho fatto? – ha sbottato esasperato – Ma vai a cagare Giaele!”. Ma dopo aver chiuso la porta è ritornato ponendole una domanda: “E il tuo di triangolo invece? Vai, tiralo fuori. Tiralo fuori”.

La moglie di Brad è apparsa piuttosto in difficoltà e ha subito avuto le lacrime agli occhi: “Quale? Quello che ho fatto con te e con Ginevra che mi hai messo in mezzo te?”. Lui ha riso, si è seduto di fronte a lei e le ha domandato: “Che cos’è che mi hai detto Giaele?” Lei ha risposto di non aver detto nulla, ma il parrucchiere si è di nuovo alzato, convinto che stesse mentendo e le ha risposto: “Vedi? È questa la verità! Voi volete continuare ad avere e poi io vi metto in difficoltà. Giaele io e te sappiamo anche la nostra verità. Non fare la furba perché se io dovessi fare la stessa cosa che sto facendo con Oriana, fai una brutta figura tu, lo sai benissimo. Basta. Non fare la furba, basta mi avete tutti rotto le palle: te, lei e Ginevra no! Ginevra sai perché ha applaudito? Perché non sapeva niente”.

I due hanno continuato ad urlarsi addosso mentre lui guadagnava sempre più la porta: “Mi dice ‘pezzo di mer*a’ (riferito ad Oriana), tu sai la verità tra me e Oriana, ti metti a ridere”. All’ennesimo “hai sbagliato” di Giaele, Antonino l’ha definitivamente lasciata, sbottando: “Ma vai a cagare tu, lei e quell’altra!”

Potrebbe interessarti: Quanto dura il Grande Fratello Vip 7

Giaele in lacrime dopo l’addio di Antonino

Dopo la discussione l’ex di Ti spedisco in convento è apparsa piuttosto turbata. Ha pianto e si è confidata con Edoardo Tavassi e Donnamaria. Ha raccontato loro tutta la discussione e riferito anche che da prima della sera della diretta, lei era arrabbiata con Antonino perché l’aveva accusata di stargli vicino solo per fare la pettegola e non per affetto sincero. Giaele ha aggiunto:

“Ha detto: ‘Tu mi fai passare per un playboy’. Eh ma amore se tu ti metti in tutti i triangoli possibili e immaginabili e continuano a metterti donne per te non sono io che ti faccio passare, sei tu che ci entri non darmi la colpa per un applauso”.

Ma Tavassi ha difeso il parrucchiere, affermando che ha sbagliato lei a dare man forte ad Oriana Marzoli, in quanto l’ex di Belen si sarebbe comportato da vero signore perché se avesse detto tutta la verità la venezuelana ne sarebbe uscita malissimo. Insomma, Antonino non parla in prima serata quando Alfonso Signorini gli fa le domande e chiede la verità, dicendola anche davanti alla diretta interessata, ma la racconta ai suoi amici, senza che nessuno ci capisca niente. Il gioco del “se apro bocca ti rovino” oltre che essere vecchio, è tossico. Che parli lui e tutti o tacciano tutti quanti!