Grandissima notizia ieri al GF VIP Party. Alfonso Signorini si è collegato con il talk show di Mediaset Infinity per annunciare a Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge che nelle prossime due puntate del Grande Fratello Vip 7 i due sarebbero stati in studio al posto di Sonia Bruganelli. Ovviamente i due conduttori sono stati felicissimi per la notizia ricevuta e oggi l’italoamericana si è già sbizzarrita sui social.

La frecciatina di Soleil Sorge per Luca Onestini: la sua reazione

Soleil Sorge non perde un minuto e appena un giorno dopo la notizia ufficiale del nuovo ruolo al Grande Fratello Vip 7 si è già scatenata sui social. Stamani infatti ha ironizzato sulla reazione che avrà il suo ex Luca Onestini quando scoprirà che sarà la sua opinionista per due puntate: “First reaction shock“.

I due hanno avuto una travagliata, seppur breve, storia d’amore. Conosciutisi a Uomini e Donne, lui si trovava nel ruolo di tronista e la scelse, ma in realtà quella che si fece corteggiare fu proprio lei che fece il bello e cattivo tempo nello studio di Maria De Filippi. Dopo pochi mesi dall’inizio della loro storia, Onestini andò al GF VIP 2 e dopo pochissimo fu mollato con una lettera con l’italoamericana, che si mise con l’ex compagno di trono di Onestini: Marco Cartasegna, con lui fin da subito c’era stato una simpatia immediata. Da quel momento in poi l’attuale vippone e la conduttrice del GF VIP Party non hanno avuto mai più buoni rapporti. L’anno scorso anche a La Pupa e il Secchione Show finirono per beccarsi. Figuriamoci cosa succederà nelle prossime puntate!

Intanto sul web gli utenti hanno già avanzato le prime richieste alla futura opinionista: vorrebbero infatti che l’italoamericana svelasse il vero volto di Onestini con Nikita Pelizon. Infatti, il vippone nelle ultime ore sta diffondendo brutte voci sul conto della triestina in tutta la Casa e non è piaciuto per niente il comportamento che ha assunto con lei fin dall’inizio. Inoltre, gli utenti vorrebbero anche che Soleil “smontasse” i teatrini di Antonella Fiordelisi, visto che in studio viene appoggiata tantissimo da Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli.

Soleil Sorge nel nuovo ruolo riuscirà a regalarci quella “stronzaggine” che ci si aspetta dalla creatrice de “Il manuale della stronza” o avremo una versione edulcorata a favor della produzione? Speriamo di vedere la prima.