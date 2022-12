La ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha visto una nuova sorpresa per George Ciupilan. L’ex de La Caserma ha rivisto la sua ex Samara Tramontana con la quale ha avuto una storia chiusa male. Dal racconto fatto poteva sembrare che si trattasse di infedeltà, tuttavia, la diretta interessata ha smentito in puntata e lo stesso vippone non ha detto nulla a riguardo.

Tuttavia, proprio mentre andava in onda la puntata è arrivata la testimonianza della loro collega, la tiktoker Giulia Paglianiti che ha accusato la ragazza di aver “cornificato” George. Quale sarà la verità?

Samara Tramontana si difende: “Mai tradito George”

Ospite di Casa Pipol dopo la sorpresa a George di ieri sera, Samara Tramontana si è difesa dalla pioggia di accuse che sono cadute su di lei per la sua presenza nel reality show di Canale 5. Innanzitutto la tiktoker si è detta estranea alle accuse mosse da Paglianiti. Ritiene che la ragazza non abbia alcuno strumento per fare simili affermazioni visto che praticamente non si conoscono: si sono viste un’unica volta in discoteca. L’ex di George ha mosso delle accuse a sua volta:

“Lei rosica, si è sempre messa in mezzo a tutti i tipi di gossip, ogni dinamica lei c’era. Questo può fare”.

Ad ogni modo Samara è felicemente fidanzata. Tanto che il suo compagno l’ha sostenuta sui social mentre si trovava lì nel reality con un post che aveva anche dell’assurdo. In esso si dichiarava fiero della sua ragazza e degli obiettivi raggiunti da lei, pronto a sostenerlo in ogni nuova meta. Ma trattandosi di una semplice ospitata e non dell’ingresso come concorrente o di un premio ricevuto, esattamente di quali obiettivi e mete parlava il ragazzo?

Durante la sua ospitata a Casa Pipol, Gabriele Parpiglia, manager di George Ciupilan, ha dichiarato che Samara era inserita nella blacklist dell’ex de La Caserma, ovvero tra le persone che lui non voleva assolutamente vedere. Ma, dopo averla nominata lui stesso, allora è stato deciso di farla arrivare.

La reazione di George alla sorpresa

George è parso piuttosto stupito quando ha visto Samara e anzi, anche arrabbiato. Sebbene non abbia pronunciato nemmeno mezza parola scortese, l’atteggiamento è sembrato molto distaccato. Tuttavia, dopo la diretta ha espresso opinioni contrastanti, manifestando uno stato d’animo piuttosto disequilibrato in seguito a quanto avvenuto. Da una parte si è sfogato con Attilio Romita in merito al fatto che, così come avvenuto con il padre, non sia stata rispettata la sua volontà di non incontrare questa persona. Dall’altra parte con Luca Onestini ha manifestato un forte interesse nei confronti della ragazza. L’ex di Soleil Sorge dal canto suo gli ha dato un’opinione estremamente positiva, affermando che sicuramente non è fidanzata ed è andata lì per dichiararsi a George. Il tiktoker di origini rumene è arrivato perfino ad affermare:

“Se sento qualcosa? Ti rispondo dicendoti che l’avrei voluta come nuova concorrente, mi avrebbe capovolto l’esperienza. Con una ragazza così dentro… Con una che mi piace e la conosco, cambia il gioco“.

Povero George! Samara è fidanzatissima.

Le accuse contro il manager di Ciupilan

Tuttavia ci sono molti punti oscuri sulla vicenda: ad esempio perché nonostante sia stata inserita nella black list la ragazza sia stata contatta? Inoltre, essendo lei fidanzata, questa visita può far andare in confusione il ragazzo che proprio in queste ore sta ripensando a lei sotto certi punti di vista. L’influencer è un’anima molto pura e se covasse dentro di sé un’emozione per questa ragazza, la sorpresa non ha fatto altro che alimentarla inutilmente. Che gesto è da parte di chi si dovrebbe occupare di lui? Essendo chiuso in Casa e senza determinate informazioni, George non ha gli strumenti per capire quale sia l’effettiva situazione.

Antonino Rosica ieri durante la diretta ha mosso pesanti accuse contro Gabriele Parpiglia, manager di Ciupilan. Nelle sue storie Instagram l’ha definito un “giornalista delinquente“.