Oriana Marzoli tutto pepe non smette mai di darsi da fare durante la settimana. Poco fa ha dato vita ad un vero e proprio caso al Grande Fratello Vip 7. Vediamo che cosa è successo.

Il bigliettino gate e la decisione di Oriana: “Non gli dò una dinamica”

Giaele Sofia De Donà ormai è diventata una grande complice di Oriana Marzoli e più i rapporti con Antonino Spinalbese si raffreddano, maggiore è la vicinanza alla venezuelana. Oggi, la “miliardaria”, ha posto l’attenzione della vippona su un bigliettino poggiato sul letto dell’hair stylist. In esso si legge: “Amici…?”. A quanto pare potrebbe essere un messaggio della nuova concorrente Dana Saber, che ha incontrato l’ex di Belen tanti anni fa e lui manco se la ricordava ieri, un momento non memorabile di certo per il parrucchiere.

Se prima le due vippone si sono limitate a guardare il bigliettino, leggerlo e poi rimetterlo al suo posto ridacchiando e spettegolando, dopo Oriana ha cambiato idea. Infatti, una volta ritornate in cucina, la venezuelana ha esclamato: “Non voglio che lo legga. Sai cosa ti dico? Non gli dò una dinamica ad Antonino“. E su queste parole Oriana è letteralmente corsa in camera per rubare il bigliettino e strapparlo. Dopo essere ritornata dalla malefatta, Nicole Murgia e Giaele si sono inchinate a lei in segno di rispetto per aver fatto una simile marachella.

è sempre oriana ha creare caos 😭😭😭😭 #GFvip pic.twitter.com/8xvlpWG1ab — letteralmente alla frutta (@marydramaa) December 20, 2022

La voce si diffonde all’interno della Casa

Subito dopo ovviamente la voce si è diffusa all’interno del reality show, a diffondere la notizia ovviamente sono state le sue due complici Nicole Murgia e Giaele Sofia De Donà, che hanno raccontato tutto a Edoardo Tavassi e Luca Onestini. L’ex naufrago immediatamente avrebbe voluto subito riferire l’accaduto ad Antonino Spinalbese, così da vedere che cosa sarebbe successo tra i due ex piccioncini, ma l’attrice l’ha fermato perché a suo dire non sarebbe giusto, sebbene ci sarebbe da ridere. Ma sicuramente questa storia non finirà qua.

Ma dopo quanto accaduto Oriana ha scoperto una clamorosa verità che si nascondeva dietro il bigliettino: era per Ginevra Lamborghini. A dirlo è stata Micol Incorvaia. La venezuelana non se lo aspettava e pensava invece fosse della nuova ragazza. Così ha cercato immediatamente di rimediare perché è sembrata la ex gelosa. È andata dall’hair stylist confessando le sue colpe, ma lui l’ha presa bene e ha affermato che avrebbe riscritto tutto.

Nuovo blocco in arrivo per Spinalbese e Oriana nella prossima puntata? Non abbiamo certezze ma nemmeno dubbi!