Incredibili confessioni al Grande Fratello Vip 7. Alberto De Pisis poche ore fa ha lanciato una bomba che sta già facendo il giro del web tra increduli e persone sempre più convinte della falsità di Nikita Pelizon. Perché mai?

La confessione di Alberto De Pisis: quello che mi ha detto Nikita

Alby oggi si è trovato a confidarsi con le due inseparabili Sofia Giaele De Donà e Oriana Marzoli e ha fatto un po’ di gossip su Antonino Spinalbese. Mentre raccontava tutta la sua delusione per il comportamento del vippone ha spifferato una confessione della modella triestina:

“Nonostante io e Nikita non siamo mai stati compatibili come persone, però io l’apprezzo. È una ragazza sensibile, generosa, è una ragazza che mi piace. Lui andò da Nikita, che già non parlavano perché si nominavano. Lui andò da Nikita – me l’ha detto lei tre giorni fa – quando noi siamo diventati amici. Lei mi ha detto: io sono rimasta molto stupita perché vedevo che tu e Antonino stavate legando perché era all’inizio, dopo 2 settimane e lui mi parlò malissimo di te. Quindi, capito, scopro delle cose del passato che mi lasciano perplesso”.

Che cosa avrebbe detto Nikita?

La confessione di De Pisis è sembrata parecchio strana al popolo del web perché Nikita Pelizon non ha mai avuto buoni rapporti con Antonino Spinalbese. I due sono sempre stati distanti e non si sono parlati mai in pratica. Pertanto è sembrato piuttosto impossibile che il parrucchiere sia andato proprio dalla triestina a confidarsi su Alberto.

Eppure un tweet del 12 Ottobre riporta le parole che sono state riferite al vippone qualche giorno fa:

“Oggi mi vieni a dire che Alberto è stato un falso, perché dopo la puntata ti è venuto a chiedere scusa e via così. E poi te ci dormi insieme e lo cerchi tutto il giorno. Quindi tu vai a cercare le persone che reputi false?”