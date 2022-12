Da quando è arrivata ad Amici 22, Angelina Mango sta riscuotendo un grande successo. Tutti i docenti la adorano: Lorella Cuccarini e Arisa hanno fatto a gara per averla nel proprio team e la cantante riesce sempre ad ottenere i migliori risultati. Ma ancora non si è aperta tanto. Nel daytime di oggi è stata la sua insegnante a farle fare un passo in più.

Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 22

Il racconto del papà Mango

Lorella Cuccarini ha mostrato alla cantante un video del padre ad Amici, quando lei aveva solamente 5 anni. Era il lontano 2006 e di quel momento nel talent show di Maria De Filippi, la ragazza non ricorda niente. Il papà è scomparso nel 2014 e il ricordo è in lei vividissimo perché avevano un rapporto splendido.

Oltre ad essere un brillante cantautore, Mango era anche un padre stupendo, che quando stava con la sua famiglia ci si dedicava al 100%, trascorrendo un tempo di qualità, tanto che la figlia lo ricorda così:

“Quando era a casa si dedicava completamente a noi, a me, a Filippo e a mia madre. Il tempo che ci dedicava era sempre molto importante. Gli dava importanza. Questa cosa è stata fondamentale, soprattutto nel nostro caso”.

Ancora oggi, la giovane cantante riesce a trarre dall’esperienza del padre un esempio, grazie ai video delle sue esibizioni che continua a rivedere. Per Angelina il padre è un esempio e da lui ha avuto l’insegnamento più grande: saper mettere la musica davanti a tutto a livello professionale, mentre a livello umano ha imparato da lui la gentilezza. E aggiunge: