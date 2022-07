Vi state preparando per le grandi partite? Non volete perdere nemmeno un minuto del vostro sport preferito? Sky ha trovato la soluzione giusta per voi con una nuova super offerta che vi farà venire l’acquolina in bocca. È la Special Week Monopattino: una promozione che mette d’accordo i gusti di tutti.

Special Week Monopattino: la promo Sky per gli amanti dello sport

Sky ha lanciato una super promozione per una settimana all’insegna del risparmio e dello sport. È partita la Special Week Monopattino che dà la possibilità di vedere tutto lo sport Sky e la televisione, ad un prezzo scontato per 18 mesi. Ecco quali sono i termini dell’offerta:

Sky TV + Sky Sport 30,90€ al mese per 18 mesi anziché 45€ al mese

In questo modo, non solo potrete guardare tutto lo sport che vorrete, ma anche i programmi televisivi della pay tv, grazie ad un’offerta molto vantaggiosa.

Quando finisce la Special Week Monopattino Sky?

La super promozione lanciata da Sky è a tempo limitato. Terminerà infatti il 31 Luglio 2022.