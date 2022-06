Manuel Bortuzzo è stato uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 6. La sua forza interiore e la relazione con Lulù Selassié hanno permesso a milioni di spettatori di interessarsi a lui. Ultimamente, però, la situazione ha preso una piega diversa. Da quando la relazione con la principessina è terminata, infatti, si sta rendendo protagonista di numerose interviste. Di recente è stato ospite anche a Verissimo, dove ha raccontato a Silvia Toffanin i motivi che l’hanno spinto a lasciare la sua fidanzata. La conduttrice, però, ha deciso di ascoltare anche la versione della ex gieffina. Il nuotatore, non apprezzando molto questa mossa e il video che ne è conseguito, ha espresso il suo malcontento con un’azione inaspettata.

Verissimo mette a confronto Manuel e Lulù: cosa è successo?

Sembrava che la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié stesse andando a gonfie vele. Già prima della fine del Grande Fratello Vip, entrambi si erano detti entusiasti all’idea di riabbracciarsi e di poter costruire la loro vita insieme. Purtroppo, una volta fuori dal reality show, hanno dovuto fare i conti con la dura realtà. La loro storia d’amore, nel giro di un mese, ha avuto termine. I fan della coppia e i salotti televisivi si sono interessati subito all’accaduto. In particolare, Silvia Toffanin ha invitato il nuotatore a Verissimo per scoprire le cause della rottura. La settimana successiva, però, anche Lulù Selassié ha avuto modo di dire la sua.

Inaspettatamente, i due ex gieffini hanno descritto una situazione completamente diversa. La principessina ha accusato la famiglia di Manuel di aver interferito con il loro amore, mentre l’atleta ha dato la colpa a un’incompatibilità caratteriale. Fatto sta che Manuel Bortuzzo sembra non aver preso molto bene l’intervista alla principessina e soprattutto il video comparso tra le storie della pagina Instagram del programma.

Manuel Bortuzzo non ci sta: la reazione al video di Verissimo

Sul profilo social di Verissimo, è comparso un video contenente le frasi principali pronunciate da Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Probabilmente, è stata presa questa decisione per aiutare gli spettatori a prendere visione delle due versioni. Purtroppo, questo gesto sembra non aver entusiasmato il nuotatore. L’atleta, infatti, poco dopo la pubblicazione del filmato, ha smesso di seguire le pagine del programma.

È possibile che Manuel ce l’abbia con Silvia Toffanin? Al momento, l’ex gieffino non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

