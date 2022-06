Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, Arianna David ha parlato di Mercedesz Henger e dei rumor inerenti il suo ipotetico fidanzato Fulvio. In diversi programmi televisivi si è affrontata la faccenda ed è emerso che la giovane potrebbe non aver raccontato tutta la verità all’Isola dei Famosi in merito alla sua vita sentimentale. A fare un po’ di chiarezza sull’accaduto è stata Arianna David. Vediamo cosa è emerso.

I rumor sul presunto fidanzato di Mercedesz

Mercedesz Henger è fidanzata? Questa è la domanda che si stanno ponendo in molti in questo periodo. In una precedente puntata di Mattino 5, infatti, il paparazzo Andrea Franco Alajmo aveva fatto trapelare delle indiscrezioni a riguardo e aveva dichiarato che la giovane fosse in compagnia di un uomo fino a pochi giorni prima di partire per l’Honduras. La diretta interessata è stata messa al corrente della cosa e, nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, ha chiarito la sua versione dei fatti.

Mercedesz ha smentito di essere fidanzata con tale Fulvio ed ha detto di aver avuto solo delle frequentazioni di poco conto prima di cimentarsi nel reality show. A fare maggiore luce sulla faccenda, però, ci ha pensato Arianna David. La donna, infatti, ha svelato quale sarebbe il motivo per cui i paparazzi hanno beccato Mercedesz e Fulvio spesso insieme.

Henger e Fulvio: ecco perché sono stati paparazzati insieme: la verità di Arianna David

L’opinionista di Barbara D’Urso ha asserito che Mercedesz Henger abbia fatto una cosa bellissima per Fulvio. Il ragazzo vessa in difficili situazioni economiche dopo il covid. Per tal emotivo, la figlia di Eva ha deciso di compiere un bellissimo gesto di benevolenza nei suoi confronti, ospitandolo a casa sua. I due, infatti, vivono insieme, tuttavia, tra loro non ci sarebbe nessun tipo di vincolo sentimentale.

Arianna, però, ci ha tenuto a precisare di non vivere insieme a loro, per tale motivo non sa se quando sono da soli si scambiano delle effusioni romantiche. Ad ogni modo, alla luce di queste nuove rivelazioni, come la prenderanno coloro i quali hanno duramente criticato Henger? Queste informazioni alleggeriranno la posizione della giovane o contribuiranno a rendere sempre più grave il peso delle sue ipotetiche bugie?

Mercedesz Henger ha un fidanzato a casa? Arianna David: "Si sono lasciati a Natale ma lei lo ospita a casa sua" #Pomeriggio5#Isola pic.twitter.com/BugtjfvymK — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 17, 2022