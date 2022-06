La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha riscosso un successo clamoroso. Alfonso Signorini, con le sue incredibili doti da conduttore, è riuscito a tenere gli italiani incollati al piccolo schermo per ben sei mesi. A partire da settembre, però, dovrà fare a meno di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le due opinioniste, infatti, stando alle prime indiscrezioni, non prenderanno parte alla settima edizione. I fan del reality show di Canale 5, ovviamente, stanno già cercando di scoprire chi prenderà il loro posto. A togliere qualche dubbio ci ha pensato Dagospia che, con un rumor shock, ha attirato l’attenzione degli affezionati spettatori.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe fuori dal GF Vip 7: l’indiscrezione che sorprende il web

Sembra che la settima edizione del Grande Fratello Vip sarà piena di sorprese. Non si sa ancora nulla riguardo al cast, ma stanno iniziando a girare delle voci sui possibili nuovi opinionisti del reality show. Sonia Bruganelli, infatti, ha deciso di non tornare accanto ad Alfonso Signorini. Per quanto riguarda Adriana Volpe, non ci sono ancora conferme ufficiali, ma sembra poco probabile che possa ricoprire di nuovo questo ruolo.

Nelle ultime ore, le indiscrezioni di Dagospia hanno creato il panico sui social network. Stando alle sue dichiarazioni, due volti noti del mondo dello spettacolo sarebbero pronti a intraprendere questa nuova avventura. Si sta parlando di Cristiano Malgioglio e Amanda Lear.

Chi saranno i nuovi opinionisti del GF Vip 7? Ecco i primi nomi

Avere due opinionisti come Cristiano Malgioglio e Amanda Lear rivoluzionerebbe completamente le carte in tavola. Si tratta di nomi forti che potrebbero aumentare ancora di più il pubblico del Grande Fratello Vip. L’autore di Sbucciami, reduce dalla sua esperienza all’Eurovision Song Festival, nel corso degli anni, ha dimostrato di saper animare gli show grazie alla sua spumeggiante personalità. Anche Amanda Lear, con la sua eleganza, potrebbe sollevare tematiche interessanti.

Sicuramente, nelle prossime settimane, si scoprirà qualcosa in più. È probabile, infatti, che Mediaset decida di confermare o di smentire questa voce.