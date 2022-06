Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi sono stati annunciati svariati infortuni. Dopo aver parlato di quello che si è procurato Nick Luciani, Alvin ha annunciato anche un nuovo concorrente infortunato. Nicolas Vaporidis, infatti, si è fatto male in diretta ed è stato portato in infermeria per fare delle medicazioni. Vediamo cosa si è fatto e come sta adesso.

L’infortunio di Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi

Nicolas Vaporidis ha subito un infortunio durante la puntata del 16 maggio dell’Isola dei Famosi. Una volta giunto il momento delle nomination, infatti, Alvin ha informato Ilary Blasi del fatto che l’attore si fosse allontanato per raggiungere l’infermeria per farsi medicare il piede. In particolare, il concorrente ha urtato con l’alluce contro una radice di mangrovia, la quale si è conficcata nell’unghia.

Il dolore provato dal concorrente è stato elevatissimo, pertanto, è stato necessario l’intervento dei medici. Successivamente, poi, sono stati dati ulteriori aggiornamenti circa le sue condizioni di salute. In particolare, il concorrente è potuto rientrare in gioco in quanto i dottori hanno ritenuto necessario solamente medicare l’alluce in modo da evitare il rischio di infezioni.

Come sta Nicolas Vaporidis: le sue parole

Nicolas, infatti, ha potuto prendere parte alle dinamiche della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi. Nello specifico, ha partecipato anche alle nomination, anche se si è fatto accompagnare da Alessandro Iannoni in quanto faceva un po’ di fatica a camminare. Durante il dialogo con Ilary Blasi, poi, il protagonista ha detto di aver sentito un po’ il dolore che si prova quando si urta con il mignolo contro lo spigolo di un comodino.

Oltre a lui, però, anche Nick Luciani è apparso con le stampelle. Il concorrente, infatti, ha subito un incidente a causa di un corallo. Quest’ultimo si è conficcato nel piede necessitando, anche per lui, di qualche medicazione. Infine, Roger Balduino sembra essere quello in condizioni peggiori. Il naufrago ha avuto una distorsione alla caviglia, sta di fatto che necessita ancora di un po’ di riposo prima di poter entrare ufficialmente in gioco.