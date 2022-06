La sesta edizione del Grande Fratello Vip, forse più delle precedenti, è stata caratterizzata da incomprensioni e accesi litigi. Nonostante l’ultima puntata del reality show sia andata in onda su Canale 5 più di un mese fa, gli ex gieffini non fanno altro che punzecchiarsi. Dopo la rottura della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, l’attenzione si sta spostando su Nathaly Caldonazzo.

La showgirl, nelle ultime ore, ha dichiarato di aver bloccato sui social Barù e di essere ancora in contatto con Antonio Medugno.

Nathaly Caldonazzo non ha più rapporti con Barù dopo il GF Vip: “L’ho anche bloccato”

Grazie a un’intervista per Non Succederà Più, su Radio Radio, Nathaly Caldonazzo è tornata a parlare dei rapporti con gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6. In particolare, si è concentrata sulla tanto chiacchierata inimicizia con Barù. Già durante il reality show, era evidente che tra i due non corresse buon sangue. A differenza di altri concorrenti, infatti, non erano riusciti a legare. Però, anche adesso che il gioco è finito, sembra che le cose non siano affatto migliorate.

Nathaly Caldonazzo ha rivelato di aver bloccato subito Barù sui social perché profondamente delusa da lui per via dei suoi comportamenti. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, inoltre, non l’ha neanche invitata all’inaugurazione del suo ristorante:

Io l’ho anche bloccato anche sui social, quando sono uscita è stato il primo che ho bloccato su Instagram perché mi aveva deluso umanamente come persona.

Contrasti con Barù, ma tanto affetto per Antonio Medugno: la rivelazione di Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo, nonostante la brutta esperienza con Barù, è riuscita comunque a costruire dei legami nella casa del Grande Fratello Vip. Per esempio, ha ammesso di essere in ottimi rapporti con Antonio Medugno. Continuano a sentirsi al telefono e a volte decidono anche di incontrarsi. Per sua stessa ammissione, però, tra loro non c’è nulla di romantico. Il modello, infatti, è fin troppo giovane per lei:

Antonio? Lui è un amore! No che non c’è del tenero. Ogni tanto lo chiamo e ci vediamo, ma non stiamo insieme, è troppo piccolo

Barù deciderà di rispondere alle dichiarazioni di Nathaly? O preferirà non dare adito alla cosa?