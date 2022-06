In occasione della 17^ puntata dell’Isola dei Famosi, in onda lunedì 16 maggio su Canale 5, una delle naufraghe è scoppiata a piangere dopo essere stata rifiutata.

Alessandro Iannoni solleva dubbi su Maria Laura

Maria Laura De Vitis è arrivata in Honduras con l’intenzione di conquistare il figlio di Carmen Di Pietro. Mentre in un primo momento Alessandro Iannoni è sembrato ricambiare le avances della nuova naufraga, in un secondo momento ha sollevato dubbi.

Scendendo nel dettaglio, Alessandro ha ammesso che non crede nella buona fede di Maria Laura. Il concorrente dell’Isola dei Famosi, è convinto che l’ex di Paolo Brosio abbia studiato da casa la coppia “mamma/figlio”. A domanda diretta, Iannoni ha rifilato un due di picche all’ex concorrente de La Pupa e il Secchione:

“Per me, per adesso, è solo amicizia”. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il giovane concorrente ha precisato che lontano dai riflettori è disposto a conoscere Maria Laura De Vitis e magari cambiare idea su di lei.

Per Alessandro con Marialaura per ora ci può essere solo un’amicizia: “i dubbi ce li ho e mi rimangono” #Isola pic.twitter.com/3hBvsrmRev — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 16, 2022

L’ex di Brosio in lacrime

Di fronte al rifiuto di Alessandro Iannoni, Maria Laura De Vitis è scoppiata a piangere. La diretta interessata ha rivelato a Mercedesz Henger che non si tratta di Alessandro, ma in generale:

“Sono sempre stata rifiutata. Voglio trovare una persona che mi voglia bene perché sono sempre da sola”.

A quel punto il figlio di Carmen Di Pietro si è sentito in colpa e ha speso parole di stima verso Maria Laura:

“Non deve piangere perché è una bravissima ragazza ma quei dubbi che avevo all’inizio rimangono”.

Secondo Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni avrebbe fatto bene a rifilare un due di picche all’ex di Paolo Brosio. Il motivo? Maria Laura De Vitis non sarebbe mai stata realmente interessata al figlio di Carmen Di Pietro.