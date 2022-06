Laura Maddaloni ieri sera è arrivata nello studio dell’Isola dei Famosi 16 e sono subito scintille con Vladimir Luxuria. La concorrente, criticata dall’opinionista per il suo comportamento all’interno del reality di Canale 5, ha replicato con grande durezza.

Isola dei Famosi 16, Vladimir Luxuria critica Laura Maddaloni: “Sei stata eliminata con percentuali bulgare”

Laura Maddaloni dopo l’Isola è molto arrabbiata. L’ha dimostrato anche ieri nel rispondere alle domande degli utenti online. Ma quando è entrata in studio tra lei e Vladimir Luxuria sono scoppiate le scintille.

L’opinionista ha accusato l’atleta di non essere stata una brava naufraga e di aver avuto troppa aggressività, fino a stroncarla dicendole che le percentuali con le quali è stata eliminata erano schiaccianti. Ma la judoka non si è fatta intimorire e ha accusato Vladimir Luxuria di essersi fermata all’apparenza, esattamente com’è stato fatto a lei per tutta la vita. La rimprovera duramente dicendole:

“Questo me lo devi dire tu. Io ti ho sempre stimato e pensavo che la tua partecipazione sarebbe stato un valore aggiunto per l’Isola. Quando mi hai attaccata, ci sono rimasta male. Ti sei battuta per anni perché le persone ti criticavano per l’apparenza. Tu hai fatto lo stesso con me, forse hai dimenticato tutto”.

Vladimir le ha spiegato molto chiaramente che il suo lavoro è giudicare quello che i naufraghi fanno e per quanto Laura possa essere una brava madre e una straordinaria atleta, non è stata all’altezza come naufraga, non le piaceva. Ma la moglie di Clemente Russo non si è arresa e ha accusato l’opinionista di aver influenzato il televoto con le sue parole, perché quello che dice lei ha un peso maggiore di chiunque altro. Ma l’ex parlamentare taglia corto: per lei anche se avesse taciuto, quel televoto l’avrebbe perso.

L’ira della rete contro Laura Maddaloni

Il confronto acceso tra le due donne ha riscaldato gli animi degli utenti che già mal digerivano la judoka. Su Twitter tantissimi sono stati i commenti contro di lei e a favore di Vladimir Luxuria, ma sopratutto è stata sottolineata l’inappropriatezza del paragone fatto dalla judoka con le lotte dell’opinionista. Si legge:

“Vladimir Luxuria è una signora, perché alla vigilia di una giornata come il 17 Maggio, avrebbe potuto ridicolizzare Laura Maddaloni e il suo paragone con la transfobia. Ma lei ha deciso che non c’era bisogno di sparare sulla croce rossa”.

Laura Maddaloni commenta l’eliminazione del marito

Ieri sera è stato eliminato anche il marito della sportiva: Clemente Russo. Anche noi l’avevamo previsto già da ieri perché il sentiment popolare era assolutamente contro di loro. La moglie appena saputo dell’eliminazione ha affermato che sia meglio così visto come stava vivendo sull’Isola e non vede l’ora di riabbracciare il suo compagno.