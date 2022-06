Durante la messa in onda di Isola Party, è intervenuto Barù – ex concorrente del Grande Fratello Vip 6. Nel corso di un gioco, il nipote di Costantino Della Gherardesca si è lasciato andare ad una provocazione su Jessica Selassié che ha sorpreso tutti.

Barù fa sognare i Jerù

Come di consueto, quando va in onda l’Isola dei Famosi, su Mediaset Infinity viene trasmessa Isola Party condotta da Ignazio Moser e Valentina Barbieri.

Tra gli ospiti in collegamento, è stato invitato Barù. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 si è cimentato nel gioco dei pixel: i conduttori hanno mostrato uno scatto modificato dai pixel di un personaggio famoso e il food blogger ha dovuto indovinare di chi si trattasse.

Nel dare la risposta, Barù ha sorpreso tutti:

“Questa è la mia ex fidanzata, la Jessica. Insomma, la mia ex, non sono. Magari siamo ancora fidanzati, nessuno lo sa. C’è un grande mistero dietro questa cosa”.

Per chi si fosse perso il party dell’isola di ieri sera #jerù #mammascusa pic.twitter.com/Vc6Zhc5JIC — panificazione costrittiva (@panificazione) May 17, 2022

La reazione dei fan

Su Twitter, moltissimi fan dell’ipotetica coppia non si è lasciata scappare le dichiarazioni di Barù. Un utente ha confidato di non credere alle sue orecchie quello che ha sentito pronunciare dal nobile. Un altro utente ha utilizzato una gif in cui appare incredulo. Un altro telespettatore di Isola Party ha pubblicato il video in cui Barù parla di Jessica Selassié.

Ovviamente, i Jerù sperano ancora in un lieto fine lontano dai riflettori per i loro beniamini.

Io quando ho sentito cosa ha detto Baru all’isola party #jeru pic.twitter.com/pZvII0oXoj — Tulss 🌙 (@Tulsstart) May 16, 2022

Barù spara a zero sul Grande Fratello

Nel corso della chiacchierata con il duo Moser-Barbieri, Barù è tornato a punzecchiare il Grande Fratello. Scendendo nel dettaglio, il nobile ha spiegato che parteciperebbe volentieri all’Isola dei Famosi perché ha sempre amato stare in mezzo alla natura. Al contrario, il Grande Fratello Vip 6 lo ha accettato solamente per una questione di natura economica. A tal proposito il diretto interessato ha confidato che volerebbe in Honduras se il cachet sarebbe all’altezza. Tra gli ex inquilini della casa più spiata d’Italia, Barù porterebbe con sé Giucas Casella. Infine, il nobile ha precisato che semmai prenderà parte ad un nuovo reality show è solo ed esclusivamente per soldi:

“Speriamo che guadagno bene e non devo fare più reality show”.

Barù la scorsa settimana ha inaugurato il suo nuovo locale di braceria: tra gli invitati c’erano anche Davide Silvestri, Jessica-Lulù e Clarissa Selassié e Giucas Casella.