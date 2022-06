Nella serata di ieri 16 maggio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Grazie a un televoto aperto da Ilary Blasi, Marco Cucolo ha potuto abbandonare Play Sgamada per tornare in gioco. La sua reazione, però, non è stata proprio tra le migliori. In preda alla rabbia, infatti, si è scagliato ferocemente contro i suoi compagni di avventura a causa del modo in cui hanno trattato Lory Del Santo. Questo, ovviamente, non ha fatto altro che aumentare la tensione tra i concorrenti.

Isola dei Famosi, Marco Cucolo rientra in gioco e si sfoga

Marco Cucolo, finalmente, è potuto rientrare in gioco. Ilary Blasi, infatti, ha deciso di aprire un televoto per stabilire chi tra i naufraghi di Playa Sgamada meritasse di tornare sull’isola principale. È stata proprio la dolce metà di Lory Del Santo a ricevere più voti. Purtroppo, il suo entusiasmo è stato spento dall’astio nei confronti degli altri naufraghi: “Sono un branco di vipere”.

Il videomaker napoletano non sopporta il modo in cui viene trattata la sua compagna. A parer suo, ci sarebbe stata una vera e propria mancanza di rispetto verso di lei. In particolare, fa fatica a mandare giù gli atteggiamenti di Roger Balduino e Maria Laura De Vitis. Per lui, non sono affatto sinceri perché si servono di strategie per andare avanti nel reality show.

Di nuovo insieme: il dolce ricongiungimento di Marco Cucolo e Lory Del Santo

Grazie al televoto, Lory Del Santo e Marco Cucolo hanno potuto riabbracciarsi. I due, fin dall’inizio dell’avventura a L’Isola dei Famosi, si sono mostrati molto uniti. In questo momento di difficoltà, il loro legame potrebbe davvero fare la differenza. È probabile che Marco, stando sulla stessa isola della sua compagna, abbia maggiori possibilità di difenderla.

Però, c’è anche chi è rimasto perplesso dalla reazione di Lory. In particolare, Vladimir Luxuria ha sottolineato la sua mancanza di entusiasmo. L’attrice, però, dando un bacio a fior di labbra a Marco, ha dimostrato di essere davvero felice per il suo ritorno:

Sono felice che abbia vinto il voto…Adesso ci sono più persone buone qua…Mi sento finalmente protetta…

Cosa accadrà nei prossimi giorni? Con il ritorno di Marco ci saranno dei cambiamenti?

Marco supera il televoto e rientra in gioco! #Isola pic.twitter.com/JIVVimKpcv — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 16, 2022