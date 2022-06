Una delle ex protagoniste dell’Isola dei Famosi, su Instagram, ha pubblicato uno scatto con i segni dell’infortunio subito in Honduras.

Patrizia Bonetti scopre la pancia dopo l’ustione

Patrizia Bonetti è stata una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi. Per entrare in gioco, la diretta interessata avrebbe dovuto superare la “prova del fuoco” contro Roberta Morise. La prova è durata 5 minuti e 50 secondi, tanto che Alvin – inviato in Honduras – aveva chiesto alle concorrenti di fermarsi. Da quel momento Bonetti è sparita dal reality show di Canale 5. Patrizia infatti, si è procurata un’ustione alla pancia.

Durante la messa in onda della 17^ puntata dell’Isola dei Famosi, Patrizia Bonetti ha postato una stories, su Instagram, in cui si vede la pelle della sua pancia rovinata dalle ustioni.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Patrizia Bonetti dopo l’ustione a L’isola deo famosi. Si vedono i segni…😨 pic.twitter.com/hFWqtal6or — Ginevra (@Ginevracasalin) May 15, 2022

L’ex naufraga non farà causa all’Isola dei Famosi

In seguito alle ustioni rimediate all’Isola dei Famosi, si era parlato di una presunta causa milionaria da parte di Patrizia Bonetti. A smentire la querela, ci ha pensato l’azienda di Cologno Monzese. Mediaset non ha ricevuto alcuna richiesta di risarcimento da parte dell’ex concorrente.

A quanto pare la concorrente non ha ritenuto opportuno intraprendere una causa di risarcimento, poiché durante la “prova del fuoco” Patrizia Bonetti è andata oltre i suoi limiti per non perdere contro la sua avversaria.