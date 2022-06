Sembra che non ci sia più alcuna speranza per la storia d’amore tra Roger Balduino ed Estefania Bernal. I due, dopo essersi conosciuti sulle spiagge dell’Honduras de L’Isola dei Famosi, hanno deciso di provare a costruire qualcosa insieme. Le cose, però, nel giro di pochi giorni, hanno preso una piega inaspettata. La modella argentina appare molto delusa dalla situazione. In preda a un forte turbamento emotivo, ha deciso di sfogarsi con i suoi compagni di avventura per metterli al corrente di alcuni particolari.

Isola dei Famosi, il duro sfogo di Estefania Bernal: “Ho fatto bene a lasciarlo”

Estefania Bernal non è affatto pentita di aver interrotto la relazione con Roger Balduino. Stando alle sue parole, è la migliore scelta che potesse fare. Subito dopo la diretta con L’Isola dei Famosi, la modella ha attirato l’attenzione di Licia Nunez e Marco Cucolo. Desiderosa di sfogarsi, ha provato a spiegare come sono andate le cose con Roger. Secondo la sua versione dei fatti, il naufrago l’avrebbe presa in giro. Per lei, fin dall’inizio, lui e Beatriz erano messi d’accordo. Non c’è stato nulla di improvvisato o inaspettato.

Inoltre, la ragazza ha rimandato al mittente anche le accuse che la vedevano coinvolta in una finta relazione. Ha affermato di non aver mentito e di aver provato davvero determinati sentimenti:

Ho fatto benissimo a lasciarlo. Mi ha accusato di aver creato una relazione finta. Zero, non è vero nulla. Io ho detto che lui aveva organizzato la cosa della sua ex e lui non riusciva a guardarmi negli occhi.

Estefania Bernal smentisce Roger Balduino: “Ho capito chi è”

Le dichiarazioni di Estefania Bernal e Roger Balduino non coincidono. Si danno la colpa a vicenda, accusandosi di cose che poi hanno messo fine al loro rapporto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’arrivo di Beatriz sull’Isola dei Famosi. Da quel momento in poi, la situazione è drasticamente precipitata. La modella argentina, durante il suo sfogo, ha rivelato qualcosa di sorprendente. Secondo le sue parole, Roger le avrebbe detto in segreto di aver incontrato la sua ex pochi giorni prima di partire per l’Honduras. Per lei, il suo intento era quello di creare una dinamica coinvolgente, che spingesse la produzione a invitare la sua ex sull’isola:

Davanti le telecamere diceva che non si vedevano da mesi, poi settimane e a me in privato ha parlato di giorni. Anzi, lui mi ha detto che sapeva già che la sua ex sarebbe arrivata nel programma

Ad oggi, Estefania non prova rabbia. È solo contenta di essersi resa conto di come stanno davvero le cose. Come la prenderà Roger?

Che poi io ce l’ho con lui e non con lei. Adesso però ho capito chi è Roger, ha preso in giro me e ferito la sua ex fidanzata.