Puntata ricca quella di ieri sera dell’Isola dei Famosi. Il primo verdetto della puntata è la sconfitta (prevedibile) di Blind al televoto. Il cantante, salito alla ribalta durante la partecipazione a X Factor, è uscito perdente al televoto contro Nicolas Vaporidis, Nick Luciani e Lory Del Santo. Non è stato comunque un bagno di sangue per Blind, dal momento che tra lui e Lory c’era soltanto un punto percentuale di differenza.

Per il giovane artista musicale, dunque, l’esperienza a Playa Renovada termina temporaneamente: la sua avventura all’Isola proseguirà su Playa Sgamadissima, la nuova spiaggia che ha preso il posto di Playa Sgamada, insieme a Licia Nunez e Fabrizia Santarelli, le due naufraghe rimaste nel limbo dopo l’eliminazione definitiva di Clemente Russo e il ritorno in gara di Marco Cucolo ed Estefania Bernal.

Di seguito le nomination della diciassettesima puntata di ieri dell’Isola dei Famosi 2022.

Chi è finito in nomination ieri sera all’Isola dei Famosi?

Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis sono i due nominati della puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi. La figlia di Eva Henger è stata la concorrente più nominata dal gruppo, mentre l’attore romano è stato indicato da Marialaura De Vitis e Alessandro Iannoni, che si sono confermati leader del gruppo di Playa Renovada per la seconda puntata consecutiva.

Come sempre, il televoto è al positivo: il pubblico deve scegliere dunque chi salvare tra Mercedesz e Nicolas. A meno di inaspettati colpi di scena, il destino di Mercedesz su Playa Renovada è segnato: al momento Vaporidis è un concorrente che gode dell’appoggio del pubblico, mentre lei è appena stata scaricata dal resto del gruppo con l’accusa di essersi avvicinata a Edoardo Tavassi soltanto per visibilità e per le dinamiche del gioco.

Intanto, l’Isola dei Famosi ha accolto quattro nuovi naufraghi: Pamela Petrarolo, Marco Maccarini, Gennaro Auletto e Luca Daffrè. Tutti e quattro i concorrenti erano immuni dalle nomination, così come i due leader Marialaura De Vitis e Alessandro Iannoni, oltre ai due ex naufraghi di Playa Sgamada tornati in gioco, vale a dire Marco Cucolo ed Estefania Bernal.

Ecco chi ha nominato chi:

Blind, dopo aver perso il televoto, ha dato il bacio di Giuda (che vale come una nomination) a Mercedesz Henger

Guendalina Tavassi ha nominato Mercedesz Henger

Edoardo Tavassi ha nominato Mercedesz Henger

Carmen Di Pietro ha nominato Mercedesz Henger

Nicolas Vaporidis ha nominato Mercedesz Henger

Marco Cucolo ha nominato Nicolas Vaporidis

Mercedesz Henger ha nominato Guendalina Tavassi

Lory Del Santo ha nominato Nicolas Vaporidis

Estefania Bernal ha nominato Nicolas Vaporidis

Marco Maccarini ha nominato Mercedesz Henger

Luca Daffrè ha nominato Mercedesz Henger

Gennaro Auletto ha nominato Guendalina Tavassi

Pamela Petrarolo ha nominato Mercedesz Henger

I due leader Alessandro Iannoni e Marialaura De Vitis hanno mandato al televoto Nicolas Vaporidis

L’esito del televoto si conoscerà venerdì prossimo, in occasione della diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi.

