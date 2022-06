La puntata di ieri, lunedì 16 maggio, dell’Isola dei Famosi vedeva a rischio eliminazione Licia Nunez, Fabrizia Santarelli, Marco Cucolo, Clemente Russo ed Estefania Bernal, cioè i naufraghi di Playa Sgamada (che da ieri è stata sostituita da Playa Sgamadissima). Come annunciato da Ilary Blasi a inizio puntata, ieri sera due concorrenti virtualmente eliminati sono rientrati in gioco su Playa Sgamada, mentre per uno di loro cinque è arrivato il momento di salutare definitivamente l’Honduras per fare rientro in Italia.

Di seguito il nome dell’eliminato di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2022: chi ha dovuto lasciare il reality tra Licia, Estefania, Fabrizia, Marco e Clemente?

Chi è uscito ieri sera dall’Isola dei Famosi 2022?

Clemente Russo è l’eliminato della diciassettesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. L’esito del televoto flash è stato implacabile per l’olimpionico, così come lo era stato venerdì scorso per la moglie Laura Maddaloni.

Clemente deve abbandonare definitivamente il gioco #Isola pic.twitter.com/HMyZT3L9rr — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 16, 2022

Queste le percentuali del televoto, con il pubblico chiamato a votare il naufrago da salvare:

Marco Cucolo: 38%

Licia Nunez: 26%

Fabrizia Santarelli: 14%

Estefania Bernal: 13%

Clemente Russo: 9%

Per Clemente, dunque, l’Isola dei Famosi finisce qui. I cinque naufraghi di Playa Sgamada hanno appreso il verdetto del televoto in Palapa, dove erano presenti anche gli altri concorrenti del reality.

Come era prevedibile già da un paio di settimane, a poco più di un mese dalla finale, non c’è più spazio per i coniugi Russo in Honduras. Il peccato originale risale al duro scontro con Nicolas Vaporidis, passato alla storia con l’appellativo di “minacce gate“. In quell’occasione, Laura Maddaloni aveva dichiarato che l’attore le avesse messo le mani addosso durante la prova della pelota honduregna, dichiarazioni smentite con forza da Vaporidis e dalle stesse telecamere che avevano ripreso la prova.

Pochi minuti dopo l’uscita di scena del marito, Laura Maddaloni ha fatto il suo ingresso in studio a Milano. La judoka si è voluta togliere subito qualche sassolino dalla scarpa, entrando a gamba tesa contro l’opinionista Vladimir Luxuria, a cui i coniugi Russo continuano a dare la colpa della loro eliminazione.

In realtà Vladi non ha nessuna colpa e, se anche fosse, nemmeno tutto questo potere di influenzare in maniera simile il pubblico da casa, considerate le percentuali bulgare con cui sia Laura venerdì che Clemente ieri sera sono stati eliminati dal gioco.

Chissà se il ritorno a casa del marito porterà la Maddaloni a più miti consigli, con la diciottesima puntata ormai alle porte (confermato l’appuntamento per venerdì prossimo, ndr).

