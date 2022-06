Ilary Blasi è una conduttrice vivace e goliardica. L’Isola dei Famosi 16 è il suo show, dove insieme a Vladimir Luxuria e Nicola Savino dà vita ad un reality dentro il reality e ieri notte l’ha dimostrato ancora una volta.

Ilary Blasi: il momento iconico dell’Isola 16 che tutti ricorderemo

Ieri sera all’una e un quarto di notte mentre c’erano le nomination in collegamento dall’Honduras, Ilary Blasi è caduta a terra. In suo aiuto sono accorsi subito Nicola Savino, Vladimir Luxuria e Gustavo Rodriguez. La conduttrice ridendo ha detto di essersi sbilanciata sulla sedia e ha rimproverato i due opinionisti bonariamente:

“Grazie Gustavo. Lui è venuto subito, voi ci avete messo mezzora”.

Vladimir le ha dato dell’ingrata mentre Savino ha ricordato che dai tempi di Valeria Marini non c’era stata una caduta così. Mentre Antonio Zequila credeva addirittura fosse una gag studiata e non si è scomposto dalla sua sedia. Questo momento sul finire della puntata è stato talmente iconico che oggi il web è impazzito con le clip sulla caduta di Ilary.

I paragoni illustri delle cadute in diretta

Mentre le risate abbondano per la caduta della conduttrice romana, è già caccia al paragone più bello. Ieri Nicola Savino vedendola a terra ha esclamato: “Ma che cos’è Malgioglio?”.

Però il paragone più calzante della caduta è quello con Simona Ventura, anche lei conduttrice storica del reality di Canale 5 (allora in Rai), che cadde durante la diretta. Ma non da seduta come Ilary, il tacco si era impigliato nell’abito. Correva l’anno 2010 e quel momento restò iconico per sempre. La stessa cosa avverrà per la moglie di Francesco Totti, che ieri sera ha regalato il momento più divertente di tutta la diciassettesima puntata.