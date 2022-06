In questi giorni si sta molto parlando di Mercedesz Henger. La figlia di Eva è stata al centro di svariate dinamiche all’Isola dei Famosi, soprattutto per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Nello specifico, pare che la giovane non abbia raccontato tutta la verità in quanto sembrerebbe fidanzata. Sulla faccenda è intervenuta anche un’ex gieffina, ovvero, Selvaggia Roma. Ecco che cosa ha rivelato.

Le segnalazioni su Mercedesz Henger e il presunto fidanzato

La maschera di Mercedesz Henger è caduta? Molti sono convinti che la giovane abbia mentito a tutti all’Isola dei Famosi, dichiarando di essere single mentre, in realtà, avrebbe un compagno al di fuori di nome Fulvio. Il paparazzo Andrea Franco Alajmo, nelle scorse puntate di Mattino 5, ha sganciato delle vere e proprie bombe asserendo che la figlia di Eva, fino a due giorni prima di partire per l’Honduras, si vedeva con una persona.

Di tale segnalazione ci sono anche delle foto, volte ad immortalare i due mentre si scambiano baci appassionati. Ebbene, nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, Henger ha dato delle spiegazioni a riguardo. Nello specifico, ha detto di aver avuto una frequentazione di poca importanza di recente che, tuttavia, si è conclusa poco prima che lei partisse per l’Honduras. Secondo Selvaggia Roma, però, questa non sarebbe la verità.

Lo sfogo di Selvaggia Roma contro la naufraga dell’Isola dei Famosi

La ragazza, infatti, ha attaccato Mercedesz Henger dandole della bugiarda. Secondo il punto di vista dell’ex concorrente del GF Vip, infatti, gli agenti di Mercedesz si sarebbero messi d’accordo per far emergere la versione secondo cui i due si siano lasciati da poco. In realtà, Fulvio esiste eccome e starebbe anche aspettando la sua compagna a casa.

Per Selvaggia, dunque, Mercedesz non sarebbe altro che un’attrice che, peraltro, starebbe recitando malissimo il suo ruolo. Ancora una volta, quindi, la giovane starebbe manipolando il suo fidanzato, così come accaduto anche nella precedente relazione con Lucas Peracchi. Insomma, il pensiero di Selvaggia è stato alquanto perentorio. Come reagirà la diretta interessata?