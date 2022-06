La settimana scorsa sui giornali è scoppiato il gossip su una crisi tra Alvin e Ilary Blasi. I due lavorano insieme alla sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi, lei in veste di conduttrice, lui di inviato in Honduras.

L’inviato è un volto molto amato nel reality di Canale 5 perché ha svolto tante volte l’inviato ed è considerato da tanti il migliore che ci sia. Ma tra di lui e la conduttrice romana spesso ci sono battutine e provocazioni. Solo scherzo?

La scorsa settimana, saputo delle voci su un’effettiva crisi tra i due protagonisti del reality Mediaset, i due in puntata hanno scherzato. Alvin ha invitato Ilary ad andare in Honduras e affrontarlo vis à vis, e la simpatica conduttrice gli ha promesso un duello faccia a faccia.

Ieri, in occasione della diciassettesima puntata, Alvin è ritornato sull’argomento nel suo profilo Instagram e ha paragonato il loro rapporto a quello tra Sandra e Raimondo Vianello, i due iconici coniugi della televisione. Sarà tutto un gioco oppure l’ironia serve a distrarre dai reali motivi d’attrito tra i due? Tuttavia da quando sono usciti i gossip su una loro crisi insanabile, Ilary Blasi durante le dirette è decisamente più dolce di prima!

“Questioni di coperte tirate troppo, piedi freddi e bagno usato per troppo tempo…

alla fine, in “casa Blasi-Alvin” vincerà ovviamente @ilaryblasi e noi lo sappiamo @nicosavi vero?

Ma se viene qui in Hoduras per il faccia a faccia secondo me una possibilità me la posso anche giocare …che dite? 😂…ah se vieni qua Ilary portami anche la Gazzetta per favore 😁”