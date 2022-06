Valeria Cardone in queste ore è finita al centro del gossip perché accusata di essere in crisi con Matteo Ranieri o di stare insieme solo per impegni lavorativi.

La replica di Valeria Cardone alle accuse su Matteo Ranieri

I due ragazzi si sono scelti nella trasmissione Uomini e Donne. Valeria ha corteggiato Matteo e lui l’ha scelta, dicendo di esserne innamorato. Ma nelle ultime ore Deianira Marzano ha mosso ai due protagonisti del dating show di Canale 5, pesanti accuse.

Ora arriva la risposta della venticinquenne di Napoli. La ragazza ha risposto alle sue storie Instagram affermando che non esista alcuna crisi. Anzi, i due ragazzi si vedrebbero persino di più delle coppie che vicine e non pensa di dover dare spiegazioni a nessuno perché ciò che vivono i due lo sanno solo loro. Ecco le sue parole pubblicate su Instagram:

“Sinceramente di quello che dicono le persone non mi interessa. Ciò che c’è tra me e Mat lo sappiamo solo noi. Da quando siamo usciti dal programma nonostante la distanza ci siamo visti ogni weekend dal venerdì al lunedì. Forse ci vediamo di più noi che le coppie che vivono nella stessa città”.