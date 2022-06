Nella puntata di Uomini e Donne, in onda lunedì 16 maggio su Canale 5, un’ex dama del dating show di Maria De Filippi è stata duramente attaccata da Armando Incarnato.

Armando Incarnato contro Isabella Ricci

Isabella Ricci grazie a Uomini e Donne è riuscita a trovare l’amore con Fabio Mantovani. L’ex dama del dating show nella puntata di lunedì 16 maggio, è tornata in studio con l’ex cavaliere e ha annunciato che presto convolerà a nozze.

Nonostante i presenti in studiano siano stati felice per il lieto fine della donna, Armando Incarnato ha commentato in modo negativo. Il cavaliere campano ha puntato il dito contro Isabella:

“Aver trovato l’amore non significa che non avesse voglia di visibilità”.

Secondo Incarnato, l’ex volto di Uomini e Donne uscita dal programma avrebbe sputato nel piatto dove ha mangiato per mesi:

“Hai parlato male di tutti, di Gianni, di me, di Gemma…” “Io resto della mia idea” Armando ha qualcosa da dire riguardo Isabella… #UominieDonne pic.twitter.com/qobg2jH3nn — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 16, 2022

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Uomini e Donne

Isabella e Fabio raccontano il loro amore

Archiviato la polemica con Armando Incarnato, i due ex volti del dating show di Canale 5 hanno raccontato come procede la relazione lontano dai riflettori. Fabio ha confidato di avere chiesto alla sua fidanzata se le sarebbe piaciuto convolare a nozze. Dal momento del quesito, l’ex cavaliere ha dato del tempo all’ex dama per pensarci.

Dunque, Maria De Filippi ha chiesto alla coppia se convolerà a nozze o meno. Isabella ha ammesso di non riuscire ad immaginare il giorno delle nozze:

“Ci penserò il giorno che sarà”.

Al tempo stesso, però, ha rivelato di avere trovato la famiglia del Mantovani accogliente e premurosa verso lei.

Isabella e Fabio sono tornati a trovarci con una splendida notizia! 👰‍♀🤵‍♂🤍 #UominieDonne pic.twitter.com/ByiGOOta2J — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 16, 2022

Potrebbe interessarti: Come partecipare a Uomini e Donne

Uomini e Donne: cosa pensa Tina Cipollari?

Dopo aver ascoltato Isabella Ricci e Fabio Mantovani, è intervenuta Tina Cipollari. La storica opinionista si è complimentata con la neo coppia. La diretta interessata ha ammesso di avere sempre creduto nella dama. Secondo Tina, essere riuscita a trovare l’amore è una sorta di rivincita alle critiche ricevute da Gemma Galgani e Armando Incarnato.

Cipollari ha spiegato che il suo istinto non sbaglia mai e su Isabella Ricci ha sempre avuto un pensiero positivo. Su Twitter, alcuni telespettatori hanno attaccato Armando Incarnato e sposato il pensiero dell’opinionista. A detta di alcuni utenti, quello che dovrebbe vergognarsi è il cavaliere campano visto che da anni è presente all’interno del programma di Canale 5 senza aver mai concluso nulla.