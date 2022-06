Soleil Sorge è stata tra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 6 e dalla fine del reality show di Canale 5 non si è mai fermata. Vera Gemma, figlia dell’attore Giuliano Gemma, ha partecipato insieme ad Asia Argento a Pechino Express, proprio nell’edizione in cui ci fu anche Soleil. Ora tutte e due potrebbero ritrovarsi in Honduras.

Isola dei Famosi 16, Soleil Sorge e Vera Gemma all’Isola dei Famosi 16

Deianira Marzano poche ore fa ha sorpreso tutti con una notizia bomba. Sul suo profilo Instagram la nota influencer ha lanciato una news in anteprima: Vera Gemma e Soleil Sorge saranno presto in Honduras.

Ma attenzione, le due protagoniste non saranno lì in veste di concorrenti dell’Isola dei Famosi 16. Soleil peraltro, ha già partecipato al reality, riuscendo a farsi notare per le sue ottime doti atletiche.

Che cosa faranno dunque? Ancora non è dato saperlo e dalla produzione non è stato comunicato nulla. Non resta che aspettare cosa succederà nelle prossime ore. Stasera ci sarà la diciassettesima puntata in diretta del reality condotto da Ilary Blasi (qui tutte le anticipazioni), magari la conduttrice – come fece la scorsa settimana per i nuovi naufraghi – rivelerà la presenza delle due influencer e quando potremo vederle.

Soleil Sorge non è in Honduras ora

Soleil Sorge in questo momento non può essere in Honduras. La giurata de La Pupa e il Secchione Show si trova infatti a Ibiza insieme a Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Gianluca Costantino. Appare dunque difficile che possa andare in Honduras nelle prossime ore.

La ragazza è impegnata a lavorare al suo “State of Soleil”, un planet per far uscire fuori l’unicità di ognuno e rimettersi in equilibrio, un concept su cui l’italoamericana sta lavorando in questo periodo.