Ieri sera 15 maggio, su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata di Amici. La ventunesima edizione è stata ricca di colpi di scena e di performance mozzafiato. Tutti gli allievi si sono impegnati al massimo per arrivare in finale. Solo sei allievi hanno avuto modo di contendersi la vittoria e il montepremi: Albe, Michele, Serena, Luigi, Alex e Sissi. Quest’ultima si è classificata al quinto posto. Subito dopo l’eliminazione, ha rilasciato un’intervista per Witty dove ha espresso tutta la sua emozione per l’esperienza appena vissuta.

Sissi eliminata da Amici 21: la sua dichiarazione dopo la finale

Sissi è stata una delle allieve più apprezzate di questa edizione di Amici. Nonostante i prognostici, era moltissimi i fan che desideravano vederla sul podio. Anche se questo non è successo, la cantante ha rivelato di essere felice per il percorso affrontato nel talent show.

Subito dopo l’eliminazione, ha ammesso di avere una strana sensazione. Ha vissuto molte difficoltà, decisamente superiori a quanto preventivato. La enorme fatica e il costante impegno, però, non hanno reso meno bella l’esperienza nella scuola. Ci sono delle cose che l’hanno delusa, ma è convinta che niente e nessuno potrà cancellare i bei ricordi accumulati con i suoi compagni di avventura:

Diciamo che pensavo sarebbe stato molto più semplice in un certo senso. Non credevo che ci fosse così tanto lavoro dietro a questo programma. Non lo so è tutto così assurdo, c'è così tanto lavoro dietro. Però è stato tutto bellissimo.

Sissi grata per il percorso fatto ad Amici 21: “Mi servirà adesso”

Stando alle parole di Sissi, il viaggio ad Amici 21 l’ha fatta crescere come professionista e come persona. Prima, per lei, era molto difficile esprimere le emozioni a causa del suo carattere. L’aver preso parte al talent show, però, le ha permesso di sperimentare un nuovo lato di se stessa. È diventata più sicura e più diretta:

Sono molto cambiata dall’inizio della trasmissione. Io sono una che si trattiene molto, trattengo le emozioni. Essere più diretta e più sicura mi servirà adesso e anche in avanti.

Ha ammesso che, una volta tornata a casa, correrà tra le braccia di sua madre chiedendole di prepararle le lasagne. È anche molto entusiasta all’idea di rivedere tutti i suoi amici. In questo momento, fa fatica a rendersi conto di ciò che è successo, in particolare perché non si sarebbe mai aspettata di raggiungere la finale.

Cosa avrà in serbo il futuro per Sissi? Sicuramente troverà un modo per sfruttare al massimo il suo talento e continuare a inseguire i suoi sogni.

