Matteo Ranieri e Valeria Cardone hanno lasciato Uomini e Donne insieme un po’ di tempo fa. Tra i due, però, le cose non sembrerebbero andare proprio a gonfie vele. A far nascere questo sospetto sono stati i diretti interessati. Da diversi giorni, infatti, i due non si mostrano più insieme su Instagram e la cosa sta cominciando a sollevare dei dubbi nei fan. Vediamo, infatti, che cosa è emerso.

I sospetti dei fan sulla storia tra Matteo e Valeria

Matteo e Valeria di sono lasciato dopo pochi mesi dall’uscita da Uomini e Donne? Questo è il dubbio che sta attanagliando molti fan della coppia. I due, infatti, sono spariti dai social e non si mostrano più insieme da diverso tempo. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha asserito che, secondo il suo punto di vista, i due potrebbero essersi lasciati, o peggio, potrebbero essere uniti solo per scopi professionali.

Entrambi, infatti, appaiono insieme solo quando è necessario sbrigare delle faccende di tipo lavorativo in cui ci sono di mezzo i loro agenti. Per godersi la loro storia e la loro intimità, invece, pare che i due non abbiano abbastanza tempo. Matteo, infatti, è stato accusato di trovare tempo da dedicare allo sport, a rilassarsi e a godersi la sua vita, ma non riuscire ad accorciare la distanza che lo separa dalla sua fidanzata.

Una foto sospetta di Cardone fomenta i dubbi dei telespettatori di Uomini e Donne

Ricordiamo, infatti, che lui vive a Genova, mentre lei è di Casoria. Ad ogni modo, subito dopo la diffusione di questa segnalazione, i diretti interessati hanno deciso di compiere un gesto inaspettato. Sull’account Instagram di Valeria, infatti, è apparsa una foto in cui si è mostrata insieme a Matteo. Lo scatto, però, risale a un po’ di tempo fa.

La ragazza ha dichiarato di sentire la mancanza del suo compagno, per tale motivo, in molti le hanno chiesto per quale ragione, se i due desiderano stare insieme, non riescono a trovare il tempo per vedersi? I dubbi, insomma, continuano ad aleggiare, non ci resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità a riguardo.