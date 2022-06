Luigi Strangis ieri ha trionfato ad Amici 21, battendo nell’ultima votazione il ballerino Michele Esposito. Ma qualcuno non è d’accordo sul risultato finale e muove delle critiche al ragazzo.

Amici 21: Storica cantante italiana critica Luigi Strangis: chi è e che cosa ha detto

Amici 21 si è concluso ieri sera. Il talent show di Maria De Filippi ha chiuso i battenti della ventunesima edizione, incoronando come vincitore assoluto il polistrumentista Luigi Strangis. Ma Rita Pavone non è d’accordo. Su Twitter la storica cantante italiana ha commentato la finale, lodando sia Alex Wyse, che Albe e Sissi e invece muovendo delle critiche a Luigi.

Per lei il cantante calabrese è un ottimo performer, ma le due sole grandi voci della finale erano Sissi e Alex. Invece, Luigi è un bravissimo performer, ma non ha una grande voce. Immediate le critiche dei fan del ragazzo su di lei, ma lo storico volto della tv italiana, ha tirato dritta per la sua strada e ha continuato a commentare la finale.

Amici 21, la critica su come è stato trattato Albe in finale

Rita Pavone ha anche speso due parole sul cantante Albe, che è stato eliminato immediatamente dalla finale, senza nemmeno che gli venisse dedicato un momento sul suo percorso ad Amici 21 o sentisse i giornalisti parlare di lui. Per lei – e non solo – il comportamento avuto nei suoi riguardi è stato sbagliato e lei si è sentita “a disagio” nel vederlo.

Ed infine,poi per me Amici è acqua passata, ho provato disagio nel vedere il bravo Albe dimenticato da tutti. Lui,non solo è carismatico, divertente ed intelligente – le sue rime sempre ad hoc- ma è anche un ragazzo generoso. Lo si è visto quando offriva il suo posto a Serena. pic.twitter.com/vDkT35pMIJ — Rita Pavone Official (@Rita_Pavone_) May 16, 2022