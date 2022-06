“Pensavo fosse amore e invece era un calesse” era la storica frase di Massimo Troisi, mai citazione fu più adatta di questa per i due concorrenti dell’Isola dei Famosi 16. La coppia Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger inizia a scricchiolare. Sembravano la nuova coppia dell’Isola dei Famosi 16, ma invece iniziano i primi momenti di tensione anche tra i due naufraghi. Scopriamo che cosa è successo.

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger litigano: cosa è successo

Sembrava che stesse per nascere un amore tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, eppure non solo ancora non è mai arrivato un vero contatto fisico intimo, ma adesso iniziano anche le discussioni.

I due si stanno confrontando su tutto ciò che li riguarda, ma non sulla storia di Fulvio della Henger, e adesso le differenze di vita e di carattere si fanno sentire. Il motivo della discordia è stato l’atteggiamento dei due concorrenti verso i loro ex.

Il fratello di Guendalina ha affermato che per lui le sue ex sono tali solo dopo poco tempo da una storia, con il passare degli anni diventano delle vere e proprie amiche. Il romano ama mantenere ottimi rapporti con chi è stato con lui, come Diana Del Bufalo.

Invece la figlia della regina del porno Eva Henger, pensa che siano sempre solo e soltanto ex. Ma Edoardo non ci sta e la discussione si fa più accesa, la ragazza lo liquida in modo brusco:

“Stai combattendo da solo per le tue idee. Ti sto analizzando in silenzio, si capisce che hai dovuto affrontare questa discussione tante volte”.

Il romano non la prende bene, ma non ha più modo di contrastarla. Però la Henger afferma di non aver minimamente contrastato il ragazzo, anzi di aver ascoltato in silenzio quanto diceva.

Edoardo racconta di come sia rimasto in buoni rapporti con le sue ex, ma il suo discorso non sembra convincere Mercedesz #Isola pic.twitter.com/EUdn5kMM8k — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 15, 2022