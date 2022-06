Laura Maddaloni è stata l’ultima concorrente dell’Isola dei Famosi ad uscire dal reality di Canale 5. Dopo vari passaggi da una playa all’altra è stata sconfitta da un televoto schiacciante e non sembra felice di come sia andata la sua esperienza in Honduras.

Laura Maddaloni contro Nicolas Vaporidis e Roger Balduino: “Hanno tutti giocato”

La judoka, raggiunta dalle domande degli utenti attraverso la pagina Instagram dell’Isola dei Famosi 16, ha risposto in modo molto schietto e onesto.

Secondo lei nel reality condotto da Ilary Blasi tutti i concorrenti hanno giocato, ma Vaporidis più degli altri:

“È stato senza ombra di dubbio lui il più falso di tutti. Lui ha giocato un po’ già falsamente”.

Ma quello che l’ha delusa di più non è l’attore romano, ma Roger Balduino. Per la sportiva la delusione arriva quando ci si affeziona a qualcuno, quando si pensa di costruire un rapporto di amicizia con la persona interessata, e lei ha creduto di starne creando una con il modello brasiliano, mentre invece poi si è rivelato in tutt’altro modo:

“Mi ha deluso di più sicuramente Roger. Io vengo delusa dalle persone che in realtà poi mi affeziono, a cui dò un valore. Quindi Roger perché in realtà stava nascendo una bella amicizia”.

Invece la persona con cui ha legato di più all’interno del reality show è un naufrago che ormai manca da diverso tempo: Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen, che ha abbandonato il reality, dopo aver perso al televoto. Laura lo ricorda con affetto, infatti quando è andato via le è mancato parecchio.

Laura Maddaloni spiega come ha vissuto l’Isola dei Famosi 16

La moglie di Clemente Russo si è trovata a spiegare perché ha vissuto l’Isola in quel modo e risponde con sicurezza:

“Non ho voluto vivere con più leggerezza questa esperienza perché volevo viverla veramente, come sono fatta io. Ogni cosa che faccio dò il massimo: la guardo, l’osservo e me la godo tutta”.

Nella diretta di stasera 16 Maggio (qui tutte le anticipazioni), verrà messo al televoto flash suo marito. Secondo i rumor del web anche per lui potrebbe essere arrivato il momento di abbandonare l’Honduras. Ma la sportiva in cuor suo sa che Clemente non avrà vita lunga nel reality show, infatti quando le chiedono chi vorrebbe vincesse l’Isola dei Famosi 16 afferma senza dubbi Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro. A suo dire una persona che meriterebbe tanto di arrivare a guadagnare il ricco montepremi messo in palio dal programma.