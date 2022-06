Siamo ritornati per un nuovo appuntamento dell’Isola dei Famosi 16. Oggi, lunedì 16 Maggio, andrà in onda la diciassettesima puntata del reality di Canale 5. Il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, riserverà tante sorprese ai telespettatori stasera. A condurre la puntata Ilary Blasi, supportata dai suoi opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Isola dei Famosi 16: le anticipazioni della diciassettesima puntata, in onda il 16 Maggio 2022

Su Cayo Cochinos stanno per abbattersi delle grandi novità inaspettate per i naufraghi. Infatti questa sera sbarcheranno quattro nuovi concorrenti: una donna e tre uomini, definiti da Ilary Blasi “tre boni”. Ci saranno: Pamela Petrarolo e Marco Maccarini, conosciutissimi da tutti i telespettatori degli anni ’90, e i Guapissimi Gennaro Auletto e Luca Daffrè. Quest’ultimo già nel vortice del gossip per le accuse del suo ex manager.

Come verrano accolti i quattro? Creeranno qualche nuova coppia?

Intanto a Playa Sgamada i concorrenti mostrano sempre più voglia di tornare in gioco e sconfiggere gli avversari. Il confronto della scorsa puntata non è bastato. Uno di loro riuscirà a ritornare a Cayo Cochinos.

Carmen Di Pietro sarà protagonista anche oggi insiemead Alessandro Iannoni. Per loro l’Isola ha in serbo una dolce sorpresa: Carmelina, figlia e sorella dei due naufraghi, si collegherà con loro dallo studio.

Spoiler Isola dei Famosi 16, un nuovo televoto e un’eliminazione

Il televoto di stasera vede Blind, Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo. Uno di loro dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. I sondaggi danno come super favorito per l’eliminazione il cantante Blind.

Invece a Playa Sgamada, i superstiti Clemente Russo, Estefania Bernal, Licia Nunez, Fabrizia Santarelli e Marco Cucolo, dovranno affrontare un televoto flash che decreterà chi di loro dovrà abbandonare per sempre l’Honduras. Dopodiché spazio alle nomination, guidate dall’inviato in Honduras Alvin.

Isola dei Famosi 16, quando sarà il prossimo appuntamento?

A dispetto di quanto si pensava inizialmente, l’Isola dei Famosi continuerà con il doppio appuntamento settimanale. Pertanto, il reality di Canale 5 sarà di nuovo in onda venerdì 20 maggio.